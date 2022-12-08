Особая цветная капуста: рецепт к Рождественскому посту

Чтобы сытно и вкусно поесть даже во время Рождественского поста, предлагаем воспользоваться рецептом из цветной капусты.

Цветная капуста – настоящая сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво подготовил особый рецепт, от которого перехватывает дыхание.

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Важно, что перед приготовлением вы предварительно отварили цветную капусту, а затем начали готовить по рецепту.

Рецепт стейка из цветной капусты

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

– 100 граммов муки;– 50 граммов сыра пармезан;– 100 граммов овсяной муки;– соль;– черный молотый перец;– 10 граммов оливкового масла.– вареная цветная капуста;– 50 граммов помидоров;– 100 граммов сыра моцарелла;– 10 граммов базилика.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Нарежьте цветную капусту на стейки. Смешайте муку с натертым пармезаном, солью и черным молотым перцем. Запанируйте в этом капусту и сбрызните маслом.

Переложите на противень и отправьте в духовку на 15-20 минут.

За это время нарежьте помидоры кусочками, моцареллу порвите руками, а листики базилика отделите от стеблей.

На запеченную капусту в кляре выложите помидоры, сыр и базилик, влейте немного масла и отправьте в духовку.

Держим в духовке при 180 градусах до готовности так, чтобы творожок расплавился.

Приятного тебе аппетита!