Особая цветная капуста: рецепт к Рождественскому посту

8 декабря 2022, 14:42
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Источник:

инстаграмм Эктора Хименеса-Браво

Чтобы сытно и вкусно поесть даже во время Рождественского поста, предлагаем воспользоваться рецептом из цветной капусты.

Цветная капуста – настоящая сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво подготовил особый рецепт, от которого перехватывает дыхание.

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Важно, что перед приготовлением вы предварительно отварили цветную капусту, а затем начали готовить по рецепту.

Рецепт стейка из цветной капусты

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов муки;
– 50 граммов сыра пармезан;
– 100 граммов овсяной муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 10 граммов оливкового масла.
– вареная цветная капуста;
– 50 граммов помидоров;
– 100 граммов сыра моцарелла;
– 10 граммов базилика.

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Нарежьте цветную капусту на стейки. Смешайте муку с натертым пармезаном, солью и черным молотым перцем. Запанируйте в этом капусту и сбрызните маслом.
  • Переложите на противень и отправьте в духовку на 15-20 минут.
  • За это время нарежьте помидоры кусочками, моцареллу порвите руками, а листики базилика отделите от стеблей.
  • На запеченную капусту в кляре выложите помидоры, сыр и базилик, влейте немного масла и отправьте в духовку.
  • Держим в духовке при 180 градусах до готовности так, чтобы творожок расплавился.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак