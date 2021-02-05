Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко всегда экспериментирует со вкусами и поделился альтернативным рецептом картофельного пюре.

Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас оригинальными блюдами и предлагает необычное овощное сочетание – цветную капусту с морковным пюре с добавлением имбиря, ароматного тмина, что придает блюду пикантности и яркого вкуса.

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Как приготовить цветную капусту с морковным пюре

Ингредиенты:

– 300 граммов моркови;

– 1 цветная капуста;

– 500-600 миллилитров молока;

– 2-3 веточки рукколы;

– корень имбиря;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– тмин;

– соль, перец.