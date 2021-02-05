Как приготовить цветную капусту с морковным пюре: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко всегда экспериментирует со вкусами и поделился альтернативным рецептом картофельного пюре.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас оригинальными блюдами и предлагает необычное овощное сочетание – цветную капусту с морковным пюре с добавлением имбиря, ароматного тмина, что придает блюду пикантности и яркого вкуса.
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Как приготовить цветную капусту с морковным пюре
- Для приготовления помойте, очистите морковь, нарежьте кружочками. В кастрюле с водой отварите до готовности.
- Имбирь очистите от кожуры, натрите на мелкой терке.
- В кастрюле с морковью слейте лишнюю воду, добавьте молотый тмин, соль, перец, подсолнечное масло, имбирь, перемешайте, измельчите блендером в пюре.
- Помойте цветную капусту, разделите на соцветия. В кастрюле разогрейте молоко, доведите до кипения, выложите капусту, варите в течение пяти минут на слабом огне.
- Выложите на тарелку морковное пюре, сверху выложите капусту, добавьте соль, перец, украсьте веточками рукколы. Приятного аппетита!
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