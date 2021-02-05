Як приготувати цвітну капусту з морквяним пюре: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко завжди експериментує зі смаками та поділився альтернативним рецептом картопляного пюре.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко не перестає дивувати нас оригінальними стравами та пропонує незвичайне овочеве поєднання – цвітну капусту з морквяним пюре з додаванням імбиру, ароматного кмину, що надає страві пікантності та яскравого смаку.
Читайте також Смачна паста з тунцем за рецептом Євгена Клопотенка
Як приготувати цвітну капусту з морквяним пюре
- Для приготування помийте, почистіть моркву, наріжте кружечками. У каструлі з водою відваріть до готовності.
- Імбир, почистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці.
- У каструлі з морквою злийте зайву воду, додайте мелений кмин, сіль, перець, соняшникову олію, імбир, перемішайте, подрібніть блендером у пюре.
- Помийте цвітну капусту, розділіть на суцвіття. В каструлі розігрійте молоко, доведіть до кипіння, викладіть капусту, варіть протягом п'яти хвилин на слабкому вогні.
- Викладіть на тарілку морквяне пюре, зверху викладіть капусту, додайте сіль, перець, задекоруйте гілочками руколи. Смачного!
Поділитися новиною