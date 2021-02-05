Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко завжди експериментує зі смаками та поділився альтернативним рецептом картопляного пюре.

Євген Клопотенко не перестає дивувати нас оригінальними стравами та пропонує незвичайне овочеве поєднання – цвітну капусту з морквяним пюре з додаванням імбиру, ароматного кмину, що надає страві пікантності та яскравого смаку.

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Як приготувати цвітну капусту з морквяним пюре

Інгредієнти:

– 300 грамів моркви;

– 1 цвітна капуста;

– 500-600 мілілітрів молока;

– 2-3 гілочки руколи;

– корінь імбиру;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– кмин;

– сіль, перець.