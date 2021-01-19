Известный кулинарный эксперт рассказывает как избавиться от плохого настроения – приготовить пасту. Как правильно – читайте в материале.

Евгений Клопотенко поделился любимым рецептом пасты на своей странице в инстаграм и назвал этот процесс медитацией. Кулинарный эксперт рассказывает как приготовить вкусную, ароматную пасту с сыром, оливками и тунцом.

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Как приготовить пасту

Ингредиенты:

– паста;

– твердый сыр Пармезан;

– 1 банка тунца (консервы);

– петрушка;

– 1 лук;

– белое вино;

– оливки;

– 2 зубчика чеснока;

– оливковое масло,

– соль.