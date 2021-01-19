Вкусная паста с тунцом по рецепту Евгения Клопотенко
Известный кулинарный эксперт рассказывает как избавиться от плохого настроения – приготовить пасту. Как правильно – читайте в материале.
Евгений Клопотенко поделился любимым рецептом пасты на своей странице в инстаграм и назвал этот процесс медитацией. Кулинарный эксперт рассказывает как приготовить вкусную, ароматную пасту с сыром, оливками и тунцом.
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Как приготовить пасту
- Для приготовления пасты поставьте воду на огонь, выложите пасту, добавьте соль, варите до готовности.
- Помойте петрушку, очистите чеснок, лук, добавьте оливки, все измельчите ножом, обжарьте на оливковом масле на сковороде, добавьте вино, перемешайте.
- Налейте в сковороду немного воды, в которой варились спагетти, выложите отваренную пасту, добавьте измельченный тунец, перемешайте, тушите несколько минут.
- На крупной терке натрите пармезан.
- Выложите пасту на тарелку. Подавайте пасту к столу, посыпав сыром. Приятного аппетита!
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