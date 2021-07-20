Существует много блюд из цветной капусты, но это точно понравится всей вашей семье. Обильно полейте блюдо сырным соусом, посыпьте ароматной зеленью и подавайте к столу.
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Такой вариант приготовления не слишком любимой детьми цветной капусты станет для вас открытием, ведь они будут просить добавки!
Рецепт цветной капусты с сырным соусом
- Время: 45 минут
- Порции: 3 – 4
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- Для приготовления капусты разберите ее на соцветия, выложите в противень и посолите.
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- Отправьте капусту выпекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут.
- Для приготовления сырного соуса смешайте растопленное сливочное масло и муку.
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- Всыпьте паприку и влейте теплое молоко. Перемешайте все ингредиенты.
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- Отправьте смесь на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите соус 30 – 40 секунд.
- Снимите с огня кастрюлю.
Скриншот с видео
- Натрите сыр на мелкой терке и высыпьте в горячий соус. Перемешайте.
Скриншот с видео
- Снова поставьте сырный соус на плиту. Помешивайте его пока весь сыр не растопится в молоке.
- Доведите сырный соус до вкуса специями.
Скриншот с видео
- Выложите цветную капусту в соус, перемешайте.
Скриншот с видео
- Перед подачей блюда к столу посыпьте капусту мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!
Рецепт цветной капусты с сырным соусом – видео: