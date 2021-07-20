Существует много блюд из цветной капусты, но это точно понравится всей вашей семье. Обильно полейте блюдо сырным соусом, посыпьте ароматной зеленью и подавайте к столу.

Читайте также Кулинария в магазинах: распространенные мифы и действительные преимущества

Такой вариант приготовления не слишком любимой детьми цветной капусты станет для вас открытием, ведь они будут просить добавки!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3 – 4

цвітна капуста
Скриншот с видео

  1. Для приготовления капусты разберите ее на соцветия, выложите в противень и посолите.

    страва
    Скриншот с видео
  2. Отправьте капусту выпекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут.
  3. Для приготовления сырного соуса смешайте растопленное сливочное масло и муку.

    страва
    Скриншот с видео
  4. Всыпьте паприку и влейте теплое молоко. Перемешайте все ингредиенты.

    капуста
    Скриншот с видео
  5. Отправьте смесь на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите соус 30 – 40 секунд.
  6. Снимите с огня кастрюлю.

    капуста
    Скриншот с видео
  7. Натрите сыр на мелкой терке и высыпьте в горячий соус. Перемешайте.

    капуста
    Скриншот с видео
  8. Снова поставьте сырный соус на плиту. Помешивайте его пока весь сыр не растопится в молоке.
  9. Доведите сырный соус до вкуса специями.

    капуста
    Скриншот с видео
  10. Выложите цветную капусту в соус, перемешайте.

    Капуста
    Скриншот с видео
  11. Перед подачей блюда к столу посыпьте капусту мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом – видео: