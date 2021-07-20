Существует много блюд из цветной капусты, но это точно понравится всей вашей семье. Обильно полейте блюдо сырным соусом, посыпьте ароматной зеленью и подавайте к столу.

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Такой вариант приготовления не слишком любимой детьми цветной капусты станет для вас открытием, ведь они будут просить добавки!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3 – 4



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Ингредиенты:

– 500 г цветной капусты;

– соль по вашему вкусу.

Для соуса:

– 200 мл молока;

– 10 г муки;

– 30 г сливочного масла;

– 100 г твердого сыра;

– 1 ч. л. паприки;

– соль по вашему вкусу;

– петрушка или кинза для декора.

Для приготовления капусты разберите ее на соцветия, выложите в противень и посолите.





Скриншот с видео

Отправьте капусту выпекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут. Для приготовления сырного соуса смешайте растопленное сливочное масло и муку.





Скриншот с видео

Всыпьте паприку и влейте теплое молоко. Перемешайте все ингредиенты.





Скриншот с видео

Отправьте смесь на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите соус 30 – 40 секунд. Снимите с огня кастрюлю.





Скриншот с видео

Натрите сыр на мелкой терке и высыпьте в горячий соус. Перемешайте.





Скриншот с видео

Снова поставьте сырный соус на плиту. Помешивайте его пока весь сыр не растопится в молоке. Доведите сырный соус до вкуса специями.





Скриншот с видео

Выложите цветную капусту в соус, перемешайте.





Скриншот с видео

Перед подачей блюда к столу посыпьте капусту мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом – видео: