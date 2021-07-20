Існує багато страв з цвітної капусти, але ця точно сподобається всій вашій родині. Рясно полийте страву сирним соусом, посипте ароматною зеленню та подавайте до столу.
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Такий варіант приготування не надто улюбленої дітьми цвітної капусти стане для вас відкриттям, адже вони будуть просити добавки!
Рецепт цвітної капусти з сирним соусом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3 – 4
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- Для приготування капусти розберіть її на суцвіття, викладіть у деко та посоліть.
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- Відправте капусту випікатися в розігріту духовку до 190 градусів на 15 хвилин.
- Для приготування сирного соусу змішайте розтоплене вершкове масло та борошно.
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- Всипте паприку та влийте тепле молоко. Перемішайте всі інгредієнти.
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- Відправте суміш на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Прокип'ятіть так соус 30 – 40 секунд.
- Зніміть з вогню каструлю.
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- Натріть твердий сир на дрібній тертці та висипте до гарячого соусу. Перемішайте.
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- Знову поставте сирний соус на плиту. Помішуйте його доки весь сир не розтопиться в молоці.
- Доведіть сирний соус до смаку спеціями.
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- Викладіть цвітну капусту до соусу, перемішайте.
Скріншот з відео
- Перед подачею страви до столу посипте капусту дрібно нарізаною зеленню. Смачного!
Рецепт цвітної капусти з сирним соусом – відео: