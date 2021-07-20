Існує багато страв з цвітної капусти, але ця точно сподобається всій вашій родині. Рясно полийте страву сирним соусом, посипте ароматною зеленню та подавайте до столу.

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Такий варіант приготування не надто улюбленої дітьми цвітної капусти стане для вас відкриттям, адже вони будуть просити добавки!

Рецепт цвітної капусти з сирним соусом

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 3 – 4

цвітна капуста
Скріншот з відео

  1. Для приготування капусти розберіть її на суцвіття, викладіть у деко та посоліть.

    страва
    Скріншот з відео
  2. Відправте капусту випікатися в розігріту духовку до 190 градусів на 15 хвилин.
  3. Для приготування сирного соусу змішайте розтоплене вершкове масло та борошно.

    страва
    Скріншот з відео
  4. Всипте паприку та влийте тепле молоко. Перемішайте всі інгредієнти.

    капуста
    Скріншот з відео
  5. Відправте суміш на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Прокип'ятіть так соус 30 – 40 секунд.
  6. Зніміть з вогню каструлю.

    капуста
    Скріншот з відео
  7. Натріть твердий сир на дрібній тертці та висипте до гарячого соусу. Перемішайте.

    капуста
    Скріншот з відео
  8. Знову поставте сирний соус на плиту. Помішуйте його доки весь сир не розтопиться в молоці.
  9. Доведіть сирний соус до смаку спеціями.

    капуста
    Скріншот з відео
  10. Викладіть цвітну капусту до соусу, перемішайте.

    Капуста
    Скріншот з відео
  11. Перед подачею страви до столу посипте капусту дрібно нарізаною зеленню. Смачного!

Рецепт цвітної капусти з сирним соусом – відео: