Цветная капуста с сырным соусом: сезонное блюдо для обеда от Лизы Глинской

20 июля 2021 , 20:07
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

В сезон цветной капусты талантливый кулинар Елизавета Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного блюда из этого продукта. А если вы подадите ее на стол еще и с сырным соусом – пальчики оближешь!

Существует много блюд из цветной капусты, но это точно понравится всей вашей семье. Обильно полейте блюдо сырным соусом, посыпьте ароматной зеленью и подавайте к столу.

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Такой вариант приготовления не слишком любимой детьми цветной капусты станет для вас открытием, ведь они будут просить добавки!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3 – 4


Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 500 г цветной капусты;
– соль по вашему вкусу.
Для соуса:
– 200 мл молока;
– 10 г муки;
– 30 г сливочного масла;
– 100 г твердого сыра;
– 1 ч. л. паприки;
– соль по вашему вкусу;
– петрушка или кинза для декора.
  1. Для приготовления капусты разберите ее на соцветия, выложите в противень и посолите.


    Скриншот с видео
     
  2. Отправьте капусту выпекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут.
  3. Для приготовления сырного соуса смешайте растопленное сливочное масло и муку.


    Скриншот с видео
     
  4. Всыпьте паприку и влейте теплое молоко. Перемешайте все ингредиенты.


    Скриншот с видео
     
  5. Отправьте смесь на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите соус 30 – 40 секунд.
  6. Снимите с огня кастрюлю.


    Скриншот с видео
     
  7. Натрите сыр на мелкой терке и высыпьте в горячий соус. Перемешайте.


    Скриншот с видео
     
  8. Снова поставьте сырный соус на плиту. Помешивайте его пока весь сыр не растопится в молоке.
  9. Доведите сырный соус до вкуса специями.


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  10. Выложите цветную капусту в соус, перемешайте.


    Скриншот с видео
     
  11. Перед подачей блюда к столу посыпьте капусту мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом – видео:

 

Автор: Богданна Рибак