Цветная капуста с сырным соусом: сезонное блюдо для обеда от Лизы Глинской

В сезон цветной капусты талантливый кулинар Елизавета Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного блюда из этого продукта. А если вы подадите ее на стол еще и с сырным соусом – пальчики оближешь!

Существует много блюд из цветной капусты, но это точно понравится всей вашей семье. Обильно полейте блюдо сырным соусом, посыпьте ароматной зеленью и подавайте к столу.

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Такой вариант приготовления не слишком любимой детьми цветной капусты станет для вас открытием, ведь они будут просить добавки!

Рецепт цветной капусты с сырным соусом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3 – 4



Скриншот с видео

Для приготовления капусты разберите ее на соцветия, выложите в противень и посолите.





Скриншот с видео

Отправьте капусту выпекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут. Для приготовления сырного соуса смешайте растопленное сливочное масло и муку.





Скриншот с видео

Всыпьте паприку и влейте теплое молоко. Перемешайте все ингредиенты.





Скриншот с видео

Отправьте смесь на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите соус 30 – 40 секунд. Снимите с огня кастрюлю.





Скриншот с видео

Натрите сыр на мелкой терке и высыпьте в горячий соус. Перемешайте.





Скриншот с видео

Снова поставьте сырный соус на плиту. Помешивайте его пока весь сыр не растопится в молоке. Доведите сырный соус до вкуса специями.





Скриншот с видео

Выложите цветную капусту в соус, перемешайте.





Скриншот с видео

Перед подачей блюда к столу посыпьте капусту мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

– 500 г цветной капусты;– соль по вашему вкусу.– 200 мл молока;– 10 г муки;– 30 г сливочного масла;– 100 г твердого сыра;– 1 ч. л. паприки;– соль по вашему вкусу;– петрушка или кинза для декора.

Рецепт цветной капусты с сырным соусом – видео: