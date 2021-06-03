Цветная капуста содержит много полезных витаминов – С, К, В6, минералов и антиоксидантов. В капусте на 100 граммов – 25 калорий. Поэтому для тех, кто следит за своей фигурой – не стоит волноваться.
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Капуста в кляре – вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить дома. Универсальный овощ можно добавлять в любые блюда и сочетать с другими продуктами. Например, во время приготовления супов, салатов или запекания овощей.
Рецепт цветной капусты в кляре
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 112
- Цветную капусту тщательно помойте, срежьте верхние листья, разделите на соцветия.
Соцветия цветной капусты / Фото Unsplash
- В кастрюле с подсоленным кипятком, отварите капусту в течение 5 – 7 минут.
- Для приготовления кляра в миске взбейте яйца, добавьте молоко, муку, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
Взбитые венчиком яйца / Фото Unsplash
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная свежая петрушка / Фото Unsplash
- Соцветия цветной капусты окуните в кляр, выложите на сковороду.
- На разогретой сковороде с маслом, обжарьте капусту с двух сторон до золотой корочки.
- На бумажную салфетку выложите капусту для того, чтобы убрать лишний жир.
Обжаренная цветная капуста / Фото Unsplash
- Помойте, очистите гранат. Выложите на тарелку готовую капусту, задекорируйте петрушкой. По желанию украсьте гранатовыми зернышками. Приятного аппетита!