Цветная капуста содержит много полезных витаминов – С, К, В6, минералов и антиоксидантов. В капусте на 100 граммов – 25 калорий. Поэтому для тех, кто следит за своей фигурой – не стоит волноваться.

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Капуста в кляре – вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить дома. Универсальный овощ можно добавлять в любые блюда и сочетать с другими продуктами. Например, во время приготовления супов, салатов или запекания овощей.

Рецепт цветной капусты в кляре

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 112

Ингредиенты:

– 1 килограмм цветной капусты;

– 3 яйца;

– растительное масло;

– 150 граммов муки;

– 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– гранат;

– петрушка;

– перец;

– соль.

Цветную капусту тщательно помойте, срежьте верхние листья, разделите на соцветия.

Соцветия цветной капусты / Фото Unsplash

В кастрюле с подсоленным кипятком, отварите капусту в течение 5 – 7 минут. Для приготовления кляра в миске взбейте яйца, добавьте молоко, муку, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.

Взбитые венчиком яйца / Фото Unsplash

Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная свежая петрушка / Фото Unsplash

Соцветия цветной капусты окуните в кляр, выложите на сковороду. На разогретой сковороде с маслом, обжарьте капусту с двух сторон до золотой корочки. На бумажную салфетку выложите капусту для того, чтобы убрать лишний жир.

Обжаренная цветная капуста / Фото Unsplash