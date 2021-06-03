Цвітна капуста містить безліч корисних вітамінів – С, К, В6, мінералів та антиоксидантів. У капусті на 100 грамів –  25 калорій. Тому для тих, хто слідкує за своєю фігурою – не варто хвилюватися. 

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Капуста в клярі – смачна та корисна страва, яка легка у приготуванні в домашніх умовах. Універсальний овоч можна додавати до будь-яких страв і поєднувати з іншими продуктами. Наприклад, під час приготування супів, салатів та запікання овочів.

Рецепт цвітної капусти в клярі 

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5
  • Калорійність на 100 грамів: 112
  1. Цвітну капусту ретельно помийте, зріжте верхні листки, розділіть на суцвіття.

Суцвіття цвітної капусти/ Фото Unsplash

  1. У каструлі з підсоленим окропом, відваріть капусту протягом 5 – 7 хвилин.
  2. Для приготування кляру у мисці збийте яйця, додайте молоко, борошно, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.

Збиті вінчиком яйця/ Фото Unsplash

  1. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена свіжа петрушка/ Фото Unsplash

  1. Суцвіття цвітної капусти занурте у кляр, викладіть на пательню. 
  2. На розігрітій пательні з олією, обсмажте капусту з двох сторін до золотої скоринки.
  3. На паперову серветку викладіть капусту для того, щоб прибрати зайвий жир.

Обсмажена цвітна капуста/ Фото Unsplash

  1. Помийте, почистіть гранат. Викладіть на тарілку готову капусту, додайте петрушку. За бажанням задекоруйте гранатовими зернятками. Смачного!