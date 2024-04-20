Легендарные цвикли: готовим аппетитную закуску из свеклы и хрена на Пасху
20 апреля 2024, 21:15Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте на пасхальный стол традиционную украинскую закуску из свеклы и хрена. Цвикли прекрасно подходят к мясу и холодцу.
Цвикли самые распространенные на западе Украины. Их можно употреблять даже как самостоятельное блюдо.
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Традиционный рецепт цвиклей
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм свеклы;
– 170 граммов хрена;
– 20 граммов сахара;
– 30 миллилитров уксуса;
– 8 граммов соли. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготовление:
- Отварите или запеките в духовке свеклу с кожурой.
- Далее охладите ее и почистьте. Натрите свеклу на самой мелкой терке.
- Корень хрена также почистьте и натрите на мелкой терке.
- Перемешайте свеклу с хреном, добавьте уксус, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешайте и подавайте.