Благодаря длительной варке колбаса станет целостной и тугой. В то же время она будет иметь очень нежный вкус.

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Рецепт домашней колбасы

Время : 10 часов

: 10 часов Порций: 10

Ингредиенты для колбасы:

– 500 граммов свиного битка;

– 280 граммов куриных окорочков;

– 250 граммов куриного филе;

– 10 граммов соли;

– 10 граммов нитритной соли;

– 20 граммов смеси специй;

– 3 зубчика чеснока.

Для посыпки:

– 1 столовая ложка черного кунжута;

– 1 столовая ложка семян горчицы;

– 1 столовая ложка паприки.

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Приготовление:

Нарежьте свинину и куриное филе длинными тонкими ломтиками. Обрежьте мясо с куриных окорочков и тоже порежьте его маленькими кусочками. Перемешайте все мясо, порубите его ножом, добавьте поваренную и нитритную соль, всыпьте любимую приправу и измельченный чеснок. Перемешайте все ингредиенты в миске, влейте холодную воду и еще раз перемешайте. Отрежьте 1 метр рукава для запекания, обрежьте его по шву и расстелите на столешнице или доске. Заверните рубленое мясо, стянув очень туго. Завяжите кухонным шпагатом, после чего заверните колбасу еще в 6 – 7 слоев пищевой пленки и зафиксируйте с обеих сторон. Покачайте колбасу по столешнице или доске. В 3-литровую кастрюлю положите колбасу и налейте воду, чтобы она полностью ее покрыла. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Нагрейте воду до 80 градусов тепла и уменьшите огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте колбасу при такой температуре в течение 1 часа 20 минут. Выньте колбасу из воды. Охладите ее до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник на 8 часов. Разверните и обсушите колбасу бумажным полотенцем. Посыпьте семенами кунжута, горчицы, молотой паприкой.

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