Благодаря длительной варке колбаса станет целостной и тугой. В то же время она будет иметь очень нежный вкус.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 10 часов
- Порций: 10
Приготовление:
- Нарежьте свинину и куриное филе длинными тонкими ломтиками.
- Обрежьте мясо с куриных окорочков и тоже порежьте его маленькими кусочками. Перемешайте все мясо, порубите его ножом, добавьте поваренную и нитритную соль, всыпьте любимую приправу и измельченный чеснок.
- Перемешайте все ингредиенты в миске, влейте холодную воду и еще раз перемешайте.
- Отрежьте 1 метр рукава для запекания, обрежьте его по шву и расстелите на столешнице или доске.
- Заверните рубленое мясо, стянув очень туго. Завяжите кухонным шпагатом, после чего заверните колбасу еще в 6 – 7 слоев пищевой пленки и зафиксируйте с обеих сторон. Покачайте колбасу по столешнице или доске.
- В 3-литровую кастрюлю положите колбасу и налейте воду, чтобы она полностью ее покрыла.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Нагрейте воду до 80 градусов тепла и уменьшите огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте колбасу при такой температуре в течение 1 часа 20 минут.
- Выньте колбасу из воды. Охладите ее до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник на 8 часов.
- Разверните и обсушите колбасу бумажным полотенцем. Посыпьте семенами кунжута, горчицы, молотой паприкой.