Цвіклі найпоширеніші на заході Україні. Їх можна вживати навіть як самостійну страву.
Варто спробувати Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Традиційний рецепт цвіклів
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Відваріть або запечіть у духовці буряк зі шкіркою.
- Далі охолодіть його та почистьте. Натріть буряк на найдрібнішій тертці.
- Корінь хрону також почистьте і натріть на дрібній тертці.
- Перемішайте буряк з хроном, додайте оцет, сіль і цукор. Ще раз добре перемішайте та подавайте.