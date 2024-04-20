Цвикли самые распространенные на западе Украины. Их можно употреблять даже как самостоятельное блюдо.
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Традиционный рецепт цвиклей
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Отварите или запеките в духовке свеклу с кожурой.
- Далее охладите ее и почистьте. Натрите свеклу на самой мелкой терке.
- Корень хрена также почистьте и натрите на мелкой терке.
- Перемешайте свеклу с хреном, добавьте уксус, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешайте и подавайте.