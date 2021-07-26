Шеф-повар Даррен МакГрейди больше 11 лет работал и готовил для королевской семьи, а для принцессы Дианы – 4 года.

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Кто, как не он, знает обо всех тайнах и особенностях питания королевской семьи, а особенно Елизаветы II. Даррен МакГрейди рассказал о впечатлениях от работы на королеву и приоткрыл завесу в жизни монархов.



Даррен МакГрейди / Фото Хелло

Работа на королеву была невероятной, но работники кухни всегда стоят в последнюю очередь. Сначала собаки, потом лошади, потом повара на кухне,

– отметил шеф-повар.

Даррен МакГрейди не скрывает, что в Букингемском дворце до сих пор используют посуду конца 1800-х годов. На ней есть пометка "VR" – для Виктории Регины.

Любимый торт Елизаветы II

Не секрет, что именно шоколадный торт Даррена МакГрейди является одним из любимых десертов королевы. Кстати, его рецепт вы можете найти здесь.



Елизавета II / Фото live journal

Шеф-повар вспомнил, что это был тот торт, который возвращался в королевскую столовую снова, и снова, и снова, пока не заканчивался.

Она знала, когда не хватало кусочка. Однажды один из шеф-поваров на самом деле съел половину торта, и это было примерно так: "Тьфу, королева будет знать", потому нам пришлось сделать еще один пирог. Никто не знал!,

– заметил Даррен МакГреди.

Дианино утро

После развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом, шеф-повар полностью изменил кулинарную книгу Букингемского дворца, так как она начала активно заниматься спортом и следила за своим питанием.

Она тренировалась в тренажерном зале три дня в неделю. Диана сказала: "Даррен, ты позаботишься обо всех жирах, а я об углеводах в тренажерном зале". Мне пришлось переписать книгу Букингемского дворца и начать готовить здоровые рецепты для принцессы,

​– вспомнил Даррен.

А вот принц Гарри любил жареную курицу с картошкой. Для принцессы Дианы шеф-повар бросал картошку в яичный белок и паприку и запекал.



Принцесса Диана и ее сыновья / Фото Домос

Я скучаю за принцессой Дианой. Я скучаю по тому, когда она заходила на кухню. Мне не хватает этого заразного смеха,

– заметил Даррен МакГрейди.



Шеф-повар с фото принцессы Дианы / Фото live journal

Служение для королевской семьи было непростым для Даррена МакГрейди, но те времена он точно запомнил на долгие годы.

Об особенностях питания Елизаветы II и о ее ежедневном рационе читайте здесь.