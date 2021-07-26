Шеф-повар Даррен МакГрейди больше 11 лет работал и готовил для королевской семьи, а для принцессы Дианы – 4 года.

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Кто, как не он, знает обо всех тайнах и особенностях питания королевской семьи, а особенно Елизаветы II. Даррен МакГрейди рассказал о впечатлениях от работы на королеву и приоткрыл завесу в жизни монархов.

Даррен
Даррен МакГрейди / Фото Хелло

Работа на королеву была невероятной, но работники кухни всегда стоят в последнюю очередь. Сначала собаки, потом лошади, потом повара на кухне,
– отметил шеф-повар.

Даррен МакГрейди не скрывает, что в Букингемском дворце до сих пор используют посуду конца 1800-х годов. На ней есть пометка "VR" – для Виктории Регины.

Любимый торт Елизаветы II

Не секрет, что именно шоколадный торт Даррена МакГрейди является одним из любимых десертов королевы. Кстати, его рецепт вы можете найти здесь.

Єлизавета
Елизавета II / Фото live journal

Шеф-повар вспомнил, что это был тот торт, который возвращался в королевскую столовую снова, и снова, и снова, пока не заканчивался.

Она знала, когда не хватало кусочка. Однажды один из шеф-поваров на самом деле съел половину торта, и это было примерно так: "Тьфу, королева будет знать", потому нам пришлось сделать еще один пирог. Никто не знал!,
– заметил Даррен МакГреди.

Дианино утро

После развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом, шеф-повар полностью изменил кулинарную книгу Букингемского дворца, так как она начала активно заниматься спортом и следила за своим питанием.

Она тренировалась в тренажерном зале три дня в неделю. Диана сказала: "Даррен, ты позаботишься обо всех жирах, а я об углеводах в тренажерном зале". Мне пришлось переписать книгу Букингемского дворца и начать готовить здоровые рецепты для принцессы,
​– вспомнил Даррен.

А вот принц Гарри любил жареную курицу с картошкой. Для принцессы Дианы шеф-повар бросал картошку в яичный белок и паприку и запекал.

Діана
Принцесса Диана и ее сыновья / Фото Домос

Я скучаю за принцессой Дианой. Я скучаю по тому, когда она заходила на кухню. Мне не хватает этого заразного смеха,
– заметил Даррен МакГрейди.

Даррен
Шеф-повар с фото принцессы Дианы / Фото live journal

Служение для королевской семьи было непростым для Даррена МакГрейди, но те времена он точно запомнил на долгие годы.

Об особенностях питания Елизаветы II и о ее ежедневном рационе читайте здесь.