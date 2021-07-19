Шоколадный бисквитный торт – любимое сладкое угощение королевской семьи. Принц Уильям настолько обожает этот десерт, что даже подавал его как второй торт на своей королевской свадьбе с Кейт Миддлтон в апреле 2011 года.
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Он был разработан, изготовлен и подарен принцу Уильяму производителями печенья Mcvitie's. Его изготавливали из 1700 граммов печенья и 17 кг шоколада!
Принц Уильям с Кейт Миддлтон / Фото Гетти
Этот рецепт очень прост, и детям всегда нравится измельчать и крошить печенье.
Рецепт шоколадного торта
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Шоколадный торт / Фото Пинтерест
- Для приготовления торта смешайте масло и какао. Перемешайте однородную массу.
- Влейте сироп, ванилин.
- Измельчите фисташки и инжир, добавьте к массе и перемешайте.
- Переложите массу для торта в холодильник на 1 час.
- Добавьте к охлажденной массе печенье и перемешайте.
- Сформируйте торт. Можно использовать силиконовую форму для торта.
- Выньте торт из формы.
- Растопите шоколад на паровой бане и залейте им торт.
- Отправьте торт в холодильник на два часа. Приятного аппетита!
Также к торту можно добавить вяленую вишню или заменить фисташки на грецкий орех.