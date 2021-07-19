Шоколадный бисквитный торт – любимое сладкое угощение королевской семьи. Принц Уильям настолько обожает этот десерт, что даже подавал его как второй торт на своей королевской свадьбе с Кейт Миддлтон в апреле 2011 года.

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Он был разработан, изготовлен и подарен принцу Уильяму производителями печенья Mcvitie's. Его изготавливали из 1700 граммов печенья и 17 кг шоколада!



Принц Уильям с Кейт Миддлтон / Фото Гетти

Этот рецепт очень прост, и детям всегда нравится измельчать и крошить печенье.

Рецепт шоколадного торта

Время: 4 часа

Порции: 4 – 6



Шоколадный торт / Фото Пинтерест

Ингредиенты:

– 340 г сливочного масла;

– 240 г кукурузного сыра;

– 60 г какао;

– 120 г черного шоколада;

– 1 ч. л. ванилина;

– 60 г фисташек;

– 100 г сушеного инжира;

– 450 г измельченного печенья.

Для приготовления торта смешайте масло и какао. Перемешайте однородную массу. Влейте сироп, ванилин. Измельчите фисташки и инжир, добавьте к массе и перемешайте. Переложите массу для торта в холодильник на 1 час. Добавьте к охлажденной массе печенье и перемешайте. Сформируйте торт. Можно использовать силиконовую форму для торта. Выньте торт из формы. Растопите шоколад на паровой бане и залейте им торт. Отправьте торт в холодильник на два часа. Приятного аппетита!

Также к торту можно добавить вяленую вишню или заменить фисташки на грецкий орех.