Так готовили еще наши предки: старинные рецепты на Сочельник от уникальной кулинарки Дарии Цвек
21 декабря 2023, 23:58Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Рождественские праздники – лучший период для угощения старинной украинской кухней. Она интересна и многогранна, поэтому каждый сможет найти для себя любимый рецепт.
Многие украинские хозяйки годами готовили давние обрядовые блюда по переписям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Попытайтесь и вы.
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Кутья с вишневым вареньем
- Время: 4 часа
- Порций: 6
– 2 стакана пшеницы;
– 1 стакан мака;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– орехи, изюм, вишневое варенье по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо промойте пшеницу, залейте крутым кипятком в уровень с зерном, накройте крышкой и варите на малом огне несколько часов до готовности. Если вода будет выкипать, доливайте еще.
- Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2 – 3 часа или на всю ночь, чтобы набух. После этого слейте воду и разотрите зерна в макитре без сахара или измельчите на мясорубке с очень густым ситом.
- К перетертому маку добавьте пшеницу, чистые и поджаренные орехи и помытый изюм.
- Также влейте переваренную воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье.
Рыба с сушеными грибами
- Время: 3 часа
- Порций: 6
– 1,5 килограмма рыбы;
– 50 грамм сушеных грибов;
– 2 луковицы;
– 100 миллилитров масла;
– 1 чайная ложка горчицы;
– нарезанная зелень петрушки по вкусу;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Почищенную и подсушенную рыбу нарежьте порционно, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1 – 2 часа в холодном месте мариноваться.
- Дно формы выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Сверху уложите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком.
- Залейте отваром из грибов, перемешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час.
- Перед подачей выложите рыбу в полуглубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом и посыпьте нарезанной зеленью.
Печеный картофель в сухарях
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм мелкого картофеля;
– 2 горсти панировочных сухарей или пшеничных отрубей;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель и обкатайте его в панировочных сухарях или отрубях пшеницы.
- Потом разложите на пергамент и запекайте при температуре 240 градусов до готовности.
- Изредка перемешивайте, чтобы картофель зарумянился.
- Готовое блюдо выложите в глубокую миску и посолите, пока оно горячее.