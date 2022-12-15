В кастрюлю кладем масло, мед, сахар, специи для пряников и корицу. Медленно топим масло и помешиваем, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу. Масса не должна закипеть, если сахар не успел раствориться – ничего страшного. Отставляем кастрюлю из огня, корицу вынимаем.