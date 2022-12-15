Декорирование стола и блюд – такая же непременная праздничная традиция, как приготовление вкусной еды. Не обязательно покупать украшения, многие можно изготовить собственноручно, а помогут в этом всем известные пряники. Сладкий декор – удачная идея, которая позволит изрядно развлечься.

Кстати Настоящий вкус Рождества: готовим праздничные пряники

Рождественский декор для стола из пряников

Украшаем стол вкусняшками / Фото pyszotki

Ингредиенты:

  • 800 грамм муки;
  • 3 яйца;
  • чайная ложка соды;
  • 250 грамм меда;
  • 300 грамм сахара;
  • 150 грамм сливочного масла;
  • одна упаковка специй для пряников;
  • одна палочка корицы.

Приготовление:

  1. В кастрюлю кладем масло, мед, сахар, специи для пряников и корицу. Медленно топим масло и помешиваем, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу. Масса не должна закипеть, если сахар не успел раствориться – ничего страшного. Отставляем кастрюлю из огня, корицу вынимаем.
  2. В миску просеиваем муку и соду. Добавляем яйца и готовую массу и замешиваем тесто. Оставляем его как минимум на 4 часа, еще лучше – на ночь.
  3. Раскатываем тесто толщиной 3 – 4 миллиметра и вырезаем фигурки. Можно использовать любые формочки, которые у вас есть.
  4. Выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень и запекаем 10 – 12 минут при 180 градусах.
  5. С помощью фигурок, глазури и пудры можно выложить на доске такую рождественскую картину, которая вам нравится.

Приятного аппетита!