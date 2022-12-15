Декорування столу та страв – така ж неодмінна святкова традиція, як і приготування смачної їжі. Не обов'язково купувати прикраси, багато з них можна виготовити власноруч, а допоможуть у цьому усім відомі пряники. Солодкий декор – вдала ідея, яка дозволить неабияк розважитися.
До речі Справжній смак Різдва: готуємо святкові пряники
Різдвяний декор для столу з пряників
Прикрашаємо стіл смаколиками / Фото pyszotki
Інгредієнти:
- 800 грамів борошна;
- 3 яйця;
- чайна ложка соди;
- 250 грамів меду;
- 300 грамів цукру;
- 150 грамів вершкового масла;
- одна упаковка спецій для пряників;
- одна палочка кориці.
Приготування:
- У каструлю кладемо масло, мед, цукор, спеції для пряників та корицю. Поволі топимо масло та помішуємо, щоб всі інгредієнти з'єдналися в однорідну масу. Маса не повинна закипіти, якщо цукор не встиг розчинитися – нічого страшного. Відставляємо каструлю з вогню, корицю виймаємо.
- У миску просіюємо борошно та соду. Додаємо яйця та готову масу і замішуємо тісто. Залишаємо його як мінімум на 4 години, ще краще – на ніч.
- Розкатуємо тісто товщиною 3 – 4 міліметри та вирізаємо фігурки. Можна використати будь-які формочки, які у вас є.
- Викладаємо печиво на застелене пергаментом деко та запікаємо 10 – 12 хвилин при 180 градусах.
- За допомогою фігурок, глазурі та пудри можна викласти на дошці таку різдвяну картину, яка буде вам до вподоби.
Смачного!