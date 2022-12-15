Вкусное оформление к празднику: готовим рождественскую экспозицию из пряников
15 декабря 2022, 17:34Читати новину українською
Источник:Smaker
Пряники – это один из главных рождественских атрибутов во всем мире. Они не только хорошо смакуют, с их помощью можно очень красиво декорировать стол и дом.
Декорирование стола и блюд – такая же непременная праздничная традиция, как приготовление вкусной еды. Не обязательно покупать украшения, многие можно изготовить собственноручно, а помогут в этом всем известные пряники. Сладкий декор – удачная идея, которая позволит изрядно развлечься.
Кстати Настоящий вкус Рождества: готовим праздничные пряники
Рождественский декор для стола из пряников
Украшаем стол вкусняшками / Фото pyszotki
Ингредиенты:
- 800 грамм муки;
- 3 яйца;
- чайная ложка соды;
- 250 грамм меда;
- 300 грамм сахара;
- 150 грамм сливочного масла;
- одна упаковка специй для пряников;
- одна палочка корицы.
Приготовление:
- В кастрюлю кладем масло, мед, сахар, специи для пряников и корицу. Медленно топим масло и помешиваем, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу. Масса не должна закипеть, если сахар не успел раствориться – ничего страшного. Отставляем кастрюлю из огня, корицу вынимаем.
- В миску просеиваем муку и соду. Добавляем яйца и готовую массу и замешиваем тесто. Оставляем его как минимум на 4 часа, еще лучше – на ночь.
- Раскатываем тесто толщиной 3 – 4 миллиметра и вырезаем фигурки. Можно использовать любые формочки, которые у вас есть.
- Выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень и запекаем 10 – 12 минут при 180 градусах.
- С помощью фигурок, глазури и пудры можно выложить на доске такую рождественскую картину, которая вам нравится.
Приятного аппетита!