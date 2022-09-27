Перекусить вкусным бутербродом – всегда хорошая идея. Это блюдо не требует много времени на приготовление, но это не означает, что нужно жертвовать вкусом.

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Яичная паста – отличный вариант для вкусной намазки на хлеб. Сделать ее через несколько минут может даже новичок, а вкус никого не оставит равнодушным.

Какие ингредиенты нам нужны

Основа пасты – сваренные вкрутую яйца, идеально подойдет домашняя продукция. Также нужно подготовить майонез, размягченное сливочное масло и греческий йогурт (именно этот ингредиент предоставит блюду необходимую консистенцию).

Быстро и очень вкусно / Фото Unpslash

Соль и перец каждый добавляет по вкусу. Также при желании можно обогатить пасту луком, горчицей, вялеными помидорами, авокадо или другими вкусными добавками по вашему выбору. Пропорции ингредиентов лучше подбирать в процессе приготовления, ведь у каждого есть свои предпочтения и вкусы.

Можно упростить рецепт, используя вместо майонеза и греческого йогурта обычный натуральный йогурт.

Приготовление

Сначала очищаем охлажденные сваренные яйца, а затем натираем на терке. Добавляем к яйцам масло, майонез и греческий йогурт (сначала немного, чтобы предотвратить слишком жидкое блюдо), перемешиваем все до образования однородной пасты. Добавляем соль, специи и другие приложения. Консистенцию пасты можно регулировать добавлением греческого йогурта.

Приятного аппетита!