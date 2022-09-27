Перекусити смачним бутербродом – завжди гарна ідея. Ця страва не потребує багато часу не приготування, але це не означає, що потрібно жертвувати смаком.

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Яєчна паста – чудовий варіант для смачної намазки на хліб. Зробити її за кілька хвилин може навіть новачок, а смак нікого не залишить байдужим.

Які інгредієнти нам потрібні

Основа пасти – зварені вкруту яйця, ідеально підійде домашня продукція. Також потрібно підготувати майонез, розм'якшене вершкове масло та грецький йогурт (саме цей інгредієнт надасть страві необхідної консистенції).

Швидко та дуже смачно / Фото Unpslash

Сіль та перець кожен додає до свого смаку. Також за бажання можна збагатити пасту цибулею, гірчицею, в'яленими помідорами, авокадо або іншими смачними додатками на ваш вибір. Пропорції інгредієнтів найкраще підбирати у процесі приготування, адже у кожного є свої вподобання та смаки.

Можна спростити рецепт, використовуючи замість майонезу та грецького йогурту звичайний натуральний йогурт.

Приготування

Спочатку очищуємо охолоджені зварені яйця, а потім натираємо на тертці. Додаємо до яєць масло, майонез та грецький йогурт (спочатку небагато, щоб запобігти занадто рідкій страві), перемішуємо все до утворення однорідної пасти. Додаємо сіль, спеції та за бажанням інші додатки. Консистенцію пасти можна регулювати додаванням грецького йогурту.

Смачного!