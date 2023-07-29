Для того, щоб уникнути неприємних казусів у вашій коморі, слід дотримуватися декількох золотих правил з заготівлі закруток. Дізнайтеся як робити консервацію на зиму у матеріалі 24 Каналу.
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Основа якісних закруток – досконала пастеризація
Пастеризація банок запобігає швидкому псуванню продуктів. Цей процес передбачає нагрівання банок від 60 до 100 градусів за Цельсієм.
За такої температури мікроорганізми гинуть, а консервація на зиму зберігає всі свої смакові та поживні властивості. Щоб правильно пастеризувати консервацію в банках, необхідно дотримуватися кількох правил.
Насолода у банці / Фото unsplash
Розкладіть консервацію в вимиті, стерилізовані і сухі банки. Наповніть банки так, щоб зверху залишилося вільне місце – приблизно 2 сантиметри. Щільно закрийте наповнені банки. Крім того, закриту банку можна перевернути догори дном і перевірити, чи не витікає рідина.
Наповнені консервацією і щільно закриті банки помістіть у велику каструлю, на дно якої покладіть тканину, наприклад, лляну. Також важливо, щоб банки з консервацією не стикалися один з одним. Наступним кроком пастеризації є заповнення каструлі водою (приблизно на 3/4 висоти банки). Якщо консерви в банках холодні, то налийте в каструлю холодну воду, а якщо теплі – наповніть каструлю з банками теплою водою.
Розігрійте підготовлену каструлю. Коли вода між банками закипить, зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і відміряйте час пастеризації.
Добірні продукти для консервації
Фрукти та овочі для консервації повинні бути твердими, але стиглими. Переконайтеся, що вони не перестигли. Навіть найменша кількість цвілі може стати причиною вибуху.