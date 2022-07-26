Куриные крылышки – это одно из наших любимых блюд на все случаи жизни. Для того чтобы насладиться вкусным перекусом, нужно совсем немного сил и кулинарных навыков.
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Крыльца в медово-соевом соусе – это простой способ получить невероятное блюдо, которым можно полакомиться во время просмотра любимого сериала.
Рецепт крылышек в соево-медовом соусе
Время: 45 минут
Порций: 4
Просмотр сериала должен быть "вкусным"/ Фото unsplash
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 800 граммов;
- соевый соус – 2 столовые ложки;
- чеснок – 3 зубчика;
- мед – 2 столовые ложки;
- горчица в зернах – 1 столовая ложка;
- хлопья чили – 1/2 чайной ложечки.
Приготовление:
- Включаем духовку на 180 градусов.
- Моем крылышки и обсушиваем бумажным полотенцем.
- Выкладываем крылышки в миску и добавляем соевый соус, горчицу в зернах, мед и хлопья чили.
- Чистим чеснок, давим плоской стороной ножа и добавляем к курице.
- Хорошо перемешиваем, чтобы все приложения равномерно распределились.
- Выкладываем крылышки на противень или в форму для запекания. Предварительно их лучше застелить пергаментной бумагой.
- Ставим крылышки в духовку на 30 минут, включаем верх и низ. Для хрустящей корочки за 10 минут до завершения приготовления необходимо включить режим гриля.
Приятного аппетита!