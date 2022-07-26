Куриные крылышки – это одно из наших любимых блюд на все случаи жизни. Для того чтобы насладиться вкусным перекусом, нужно совсем немного сил и кулинарных навыков.

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Крыльца в медово-соевом соусе – это простой способ получить невероятное блюдо, которым можно полакомиться во время просмотра любимого сериала.

Рецепт крылышек в соево-медовом соусе

Время: 45 минут

Порций: 4

Просмотр сериала должен быть "вкусным"/ Фото unsplash

Ингредиенты:

куриные крылышки – 800 граммов;

соевый соус – 2 столовые ложки;

чеснок – 3 зубчика;

мед – 2 столовые ложки;

горчица в зернах – 1 столовая ложка;

хлопья чили – 1/2 чайной ложечки.

Приготовление:

Включаем духовку на 180 градусов. Моем крылышки и обсушиваем бумажным полотенцем. Выкладываем крылышки в миску и добавляем соевый соус, горчицу в зернах, мед и хлопья чили. Чистим чеснок, давим плоской стороной ножа и добавляем к курице. Хорошо перемешиваем, чтобы все приложения равномерно распределились. Выкладываем крылышки на противень или в форму для запекания. Предварительно их лучше застелить пергаментной бумагой. Ставим крылышки в духовку на 30 минут, включаем верх и низ. Для хрустящей корочки за 10 минут до завершения приготовления необходимо включить режим гриля.

Приятного аппетита!