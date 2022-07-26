Курячі крильця – це одна з наших улюблених страв на усі випадки життя. Для того, щоб насолодитися смачним перекусом, потрібно зовсім небагато сил та кулінарних навичок.

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Крильця у медово-соєвому соусі – це простий спосіб отримати неймовірну страву, якою можна поласувати під час перегляду улюбленого серіалу.

Рецепт крилець у соєво-медовому соусі

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Перегляд серіалу має бути "смачним" / Фото unsplash

Інгредієнти:

курячі крильця – 800 грамів;

соєвий соус – 2 столові ложки;

часник – 3 зубчики;

мед – 2 столові ложки;

гірчиця в зернах – 1 столова ложка;

пластівці чилі – 1/2 чайної ложечки.

Приготування:

Вмикаємо духовку на 180 градусів. Миємо крильця та обсушуємо паперовим рушником. Викладаємо крильця в миску та додаємо соєвий соус, гірчицю в зернах, мед та пластівці чилі. Чистимо часник, давимо пласкою стороною ножа та додаємо до курки. Дуже добре перемішуємо, щоб усі додатки рівномірно розподілилися. Викладаємо крильця на деко або у форму для запікання. Попередньо їх краще застелити пергаментним папером. Ставимо крильця в духовку на 30 хвилин, вмикаємо верх та низ. Для хрусткої скоринки за 10 хвилин до завершення приготування потрібно увімкнути режим гриля.

Смачного!