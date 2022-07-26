Деликатес под сериал: фантастические крылышки в медово-соевом соусе

26 июля 2022 , 22:19
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

Просмотр сериалов – самый распространенный способ отдохнуть после рабочего дня. Давайте приготовим снек, который усилит впечатление от кадров ярким вкусом.

Куриные крылышки – это одно из наших любимых блюд на все случаи жизни. Для того чтобы насладиться вкусным перекусом, нужно совсем немного сил и кулинарных навыков.

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Крыльца в медово-соевом соусе – это простой способ получить невероятное блюдо, которым можно полакомиться во время просмотра любимого сериала.

Рецепт крылышек в соево-медовом соусе

Время: 45 минут

Порций: 4

Просмотр сериала должен быть "вкусным"/ Фото unsplash

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 800 граммов;
  • соевый соус – 2 столовые ложки;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • мед – 2 столовые ложки;
  • горчица в зернах – 1 столовая ложка;
  • хлопья чили – 1/2 чайной ложечки.

Приготовление:

  1. Включаем духовку на 180 градусов.
  2. Моем крылышки и обсушиваем бумажным полотенцем.
  3. Выкладываем крылышки в миску и добавляем соевый соус, горчицу в зернах, мед и хлопья чили.
  4. Чистим чеснок, давим плоской стороной ножа и добавляем к курице.
  5. Хорошо перемешиваем, чтобы все приложения равномерно распределились.
  6. Выкладываем крылышки на противень или в форму для запекания. Предварительно их лучше застелить пергаментной бумагой.
  7. Ставим крылышки в духовку на 30 минут, включаем верх и низ. Для хрустящей корочки за 10 минут до завершения приготовления необходимо включить режим гриля.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська