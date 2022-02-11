Хумус пришел к нам с Ближнего Востока. Для жителей Израиля и арабских стран это практически каждодневное блюдо. Популярность хумуса в Украине легко объяснить: мы всегда любили разнообразные паштеты, так что и восточная вариация органично пополнила наше меню.
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Хумусом можно завтракать и обедать, подавать его на ужин и как перекус. Идеальное решение на все случаи жизни!
Рецепт классического хумуса от Евгения Клопотенко
Время: 4 часа 20 минут
Порций: 2
Универсальная закуска / Фото Pexels
Ингредиенты
- 250 граммов нута;
- 2 – 3 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки лимонного сока;
- ⅓ чайной ложки зиры;
- 3 столовые ложки тахины (кунжутной пасты);
- 3 – 4 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление
- Пронимаем нут под проточной водой несколько раз. После этого замачиваем его на 3 – 4 часа, в идеале – на ночь. Благодаря этому он быстрее сварится.
- Варим нут в подсоленной воде до готовности. Проверить его на готовность легко: при нажатии горох должен расплющиться.
- Сливаем воду из нута в отдельную посуду, впоследствии с ее помощью мы сможем регулировать консистенцию хумуса.
- Добавляем в нут пасту тахини, раздавленные зубчики чеснока, соль и сок лимона. Затем кладем зрение и добавляем оливковое масло.
- Перекладываем все в чашу блендера и измельчаем до гладкой однородной консистенции. Вкус регулируем солью и соком лимона, а консистенцию – водой из вареного нута.
- Теперь нут можно подавать к столу, при подаче следует оросить его оливковым маслом.
Приятного аппетита!