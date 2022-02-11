Хумус пришел к нам с Ближнего Востока. Для жителей Израиля и арабских стран это практически каждодневное блюдо. Популярность хумуса в Украине легко объяснить: мы всегда любили разнообразные паштеты, так что и восточная вариация органично пополнила наше меню.

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Хумусом можно завтракать и обедать, подавать его на ужин и как перекус. Идеальное решение на все случаи жизни!

Рецепт классического хумуса от Евгения Клопотенко

Время: 4 часа 20 минут

Порций: 2

Универсальная закуска / Фото Pexels

Ингредиенты

250 граммов нута;

2 – 3 зубчика чеснока;

3 столовые ложки лимонного сока;

⅓ чайной ложки зиры;

3 столовые ложки тахины (кунжутной пасты);

3 – 4 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Пронимаем нут под проточной водой несколько раз. После этого замачиваем его на 3 – 4 часа, в идеале – на ночь. Благодаря этому он быстрее сварится. Варим нут в подсоленной воде до готовности. Проверить его на готовность легко: при нажатии горох должен расплющиться. Сливаем воду из нута в отдельную посуду, впоследствии с ее помощью мы сможем регулировать консистенцию хумуса. Добавляем в нут пасту тахини, раздавленные зубчики чеснока, соль и сок лимона. Затем кладем зрение и добавляем оливковое масло. Перекладываем все в чашу блендера и измельчаем до гладкой однородной консистенции. Вкус регулируем солью и соком лимона, а консистенцию – водой из вареного нута. Теперь нут можно подавать к столу, при подаче следует оросить его оливковым маслом.

Приятного аппетита!