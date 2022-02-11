Хумус прийшов до нас з Близького Сходу, він є однією з основних страв кухні Ізраїля та арабських країн. Його популярність в Україні легко пояснити: ми завжди готували різноманітні паштети, тому хумус швидко увійшов в наш раціон.

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Хумус ідеально підходить для будь-якого прийому їжі, що робить страву ідеальним рішенням на всі випадки життя.

Рецепт класичного хумусу від Євгена Клопотенка

Час: 4 години 20 хвилин

Порцій: 2

Універсальна закуска / Фото Pexels

Інгредієнти

250 грам нуту;

2 – 3 зубчики часнику;

3 столові ложки лимонного соку;

1/3 чайної ложки зіри;

3 столові ложки пасти тахини;

3 – 4 столові ложки оливкової олії.

Приготування

Проимваємо нут під проточною водою кілька разів. Після цього замочуємо його на 3 – 4 години, в ідеалі – на ніч. Завдяки цьому він швидше звариться. Варимо нут у підсоленій воді до готовності. Перевірити його на готовнсть легко: при натисканні горох повинен розплющитися. Зливаємо воду з нуту в окремий посуд, згодом з її допомогою ми зможеом регулювати консистенцію хумусу. Додаємо до нуту пасту тахині, роздавлені зубчики часнику, сіль та сік лимона. Потім кладемо зіру та додаємо оливкову олію. Перекладаємо все у чашу блендера і подрібнюємо до гладкої однорідної консистенції. Смак регулюємо сіллю та соком лимона, а консистенцію – водою з вареного нуту. Тепер нут можна подавати до столу, при подачі варто окропити його оливковою олією.

Смачного!