Родиной арбуза является Южная Африка. К нам семена арбуза попали из Византии в XIII – XIV веке. И сегодня арбузы выращивают во всех южных областях Украины, больше всего – на Херсонщине.
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Эти полосатые великаны не только очень вкусны, но и невероятно полезны.
Арбуз выращивают в Египте более 5 тысяч лет / Фото Unsplash
Несколько полезных свойств арбуза:
- арбуз на 92% состоит из воды, что очень важно летом;
- содержит питательные вещества и полезные соединения;
- один кусок арбуза содержит витамины А, С, В1, В5 и В6, а также калий и магний;
- питательные вещества, содержащиеся в арбузе, имеют особенную пользу для здоровья сердца;
- может принести пользу здоровью мозга благодаря такому веществу как ликопин;
- цитруллин – аминокислота, содержащаяся в арбузе – может уменьшить боль в мышцах.
Марк Твен называл арбузы "Пищей ангелов" / Фото Unsplash
Минздрав рекомендует потреблять эту ягоду тем людям, которые много тренируются. В арбузе есть быстрые углеводы и антиоксиданты, аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов.
Арбуз классифицируют как фруктом, так и овощем / Фото Unsplash
Рецепты с арбузом
Мороженое
Взбейте мякоть арбуза вместе с мороженым, добавьте лимонный сок и немного сахара. Заморозьте и пробуйте вкусное мороженое.
Арбуз выращивают в 96 странах мира / Фото Unsplash
Желе
Выньте мякоть арбуза, достаньте из него косточки и перетрите через мелкое сито. На арбуз весом 5 килограммов достаточно будет 20 граммов желатина, но если нужно, чтобы желе хорошо держало форму, можно взять и большую упаковку. Желатин необходимо замочить в воде, подогреть на паровой бане и соединить с ягодным пюре. Разлить смесь в формы или в кожицу из-под арбуза и поставить в холодильник на 6-7 часов.Существует более 1200 сортов различных арбузов / Фото Unsplash
Салат
Соедините сыр фета, мяту и арбуз. Полейте ингредиенты оливковым маслом и присыпьте любимыми травами.
Сок арбуза может снять мышечное напряжение / Фото Unsplash
На зиму
Для того, чтобы и в холодное время смаковать красной ягодой, стоит заморозить арбузный сок. Достаньте из арбуза мякоть, перемолотите в блендере, процедите семена через дуршлаг и разлейте по бутылкам или пакетах для заморозки.
Арбуз содержит только 6% сахара / Фото Unsplash