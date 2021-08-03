Родиной арбуза является Южная Африка. К нам семена арбуза попали из Византии в XIII – XIV веке. И сегодня арбузы выращивают во всех южных областях Украины, больше всего – на Херсонщине.

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Эти полосатые великаны не только очень вкусны, но и невероятно полезны.

Арбуз выращивают в Египте более 5 тысяч лет / Фото Unsplash

Несколько полезных свойств арбуза:

арбуз на 92% состоит из воды, что очень важно летом;

содержит питательные вещества и полезные соединения;

один кусок арбуза содержит витамины А, С, В1, В5 и В6, а также калий и магний;

питательные вещества, содержащиеся в арбузе, имеют особенную пользу для здоровья сердца;

может принести пользу здоровью мозга благодаря такому веществу как ликопин;

цитруллин – аминокислота, содержащаяся в арбузе – может уменьшить боль в мышцах.

Марк Твен называл арбузы "Пищей ангелов" / Фото Unsplash

Минздрав рекомендует потреблять эту ягоду тем людям, которые много тренируются. В арбузе есть быстрые углеводы и антиоксиданты, аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов.

Арбуз классифицируют как фруктом, так и овощем​ / Фото Unsplash

Рецепты с арбузом

Мороженое

Взбейте мякоть арбуза вместе с мороженым, добавьте лимонный сок и немного сахара. Заморозьте и пробуйте вкусное мороженое.

Арбуз выращивают в 96 странах мира / Фото Unsplash

Желе

Выньте мякоть арбуза, достаньте из него косточки и перетрите через мелкое сито. На арбуз весом 5 килограммов достаточно будет 20 граммов желатина, но если нужно, чтобы желе хорошо держало форму, можно взять и большую упаковку. Желатин необходимо замочить в воде, подогреть на паровой бане и соединить с ягодным пюре. Разлить смесь в формы или в кожицу из-под арбуза и поставить в холодильник на 6-7 часов. Существует более 1200 сортов различных арбузов / Фото Unsplash

Салат

Соедините сыр фета, мяту и арбуз. Полейте ингредиенты оливковым маслом и присыпьте любимыми травами.

Сок арбуза может снять мышечное напряжение​ / Фото Unsplash

На зиму

Для того, чтобы и в холодное время смаковать красной ягодой, стоит заморозить арбузный сок. Достаньте из арбуза мякоть, перемолотите в блендере, процедите семена через дуршлаг и разлейте по бутылкам или пакетах для заморозки.

Семена не стоит выбрасывать, их можно высушить в духовке и лакомиться зимой или накормить им птиц.

Арбуз содержит только 6% сахара​ / Фото Unsplash