День арбуза: как эту вкуснейшую ягоду есть и что интересного из нее приготовить
Источник:24 канал
Сочные, сладкие арбузы – символ лета и одно из лучших его лакомств! А знаете ли вы, что сегодня, 3 августа, отмечают Международный день арбуза? Прекрасный повод вспомнить, чем же так хороша эта ягода, и приготовить из нее что-нибудь невероятное.
Родиной арбуза является Южная Африка. К нам семена арбуза попали из Византии в XIII – XIV веке. И сегодня арбузы выращивают во всех южных областях Украины, больше всего – на Херсонщине.
Читайте также Легкие салаты с курицей – именно для лета: с корейской морковью, дыней и овощами гриль
Эти полосатые великаны не только очень вкусны, но и невероятно полезны.
Несколько полезных свойств арбуза:
- арбуз на 92% состоит из воды, что очень важно летом;
- содержит питательные вещества и полезные соединения;
- один кусок арбуза содержит витамины А, С, В1, В5 и В6, а также калий и магний;
- питательные вещества, содержащиеся в арбузе, имеют особенную пользу для здоровья сердца;
- может принести пользу здоровью мозга благодаря такому веществу как ликопин;
- цитруллин – аминокислота, содержащаяся в арбузе – может уменьшить боль в мышцах.
Минздрав рекомендует потреблять эту ягоду тем людям, которые много тренируются. В арбузе есть быстрые углеводы и антиоксиданты, аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов.
Рецепты с арбузом
Мороженое
Взбейте мякоть арбуза вместе с мороженым, добавьте лимонный сок и немного сахара. Заморозьте и пробуйте вкусное мороженое.
Желе
Выньте мякоть арбуза, достаньте из него косточки и перетрите через мелкое сито. На арбуз весом 5 килограммов достаточно будет 20 граммов желатина, но если нужно, чтобы желе хорошо держало форму, можно взять и большую упаковку. Желатин необходимо замочить в воде, подогреть на паровой бане и соединить с ягодным пюре. Разлить смесь в формы или в кожицу из-под арбуза и поставить в холодильник на 6-7 часов.
Салат
Соедините сыр фета, мяту и арбуз. Полейте ингредиенты оливковым маслом и присыпьте любимыми травами.
На зиму
Для того, чтобы и в холодное время смаковать красной ягодой, стоит заморозить арбузный сок. Достаньте из арбуза мякоть, перемолотите в блендере, процедите семена через дуршлаг и разлейте по бутылкам или пакетах для заморозки.Семена не стоит выбрасывать, их можно высушить в духовке и лакомиться зимой или накормить им птиц.