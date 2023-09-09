Празднуем День борща правильно: рецепт с уткой и квашеной капустой

В этом году в Украине отмечают День борща 9 сентября. Чтобы правильно отпраздновать этот день, мы предлагаем приготовить ароматный, наваристый украинский борщ из утки и квашеной капусты.

Украинский борщ с уткой и квашеной капустой по рецепту украинского шеф-повара и ведущего кулинарных шоу Алекса Якутова станет настоящим открытием даже для самых требовательных гурманов. К первому блюду повар также добавил квашеную капусту, которая не только добавила особую кислинку блюду, но и дополнила ее ароматом.

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А вы знали, что первое задокументированное упоминание о борще было около 500 лет назад? В его честь называют города и открывают монументы. Так, например, в Тернопольской области есть городок Борщев, а два года поэтому в Житомирской области поставили первый в Украине памятник борща. Украинский борщ входит в культурное наследие ЮНЕСКО.

Рецепт украинского борща с уткой и квашеной капустой

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8

– утиный каркас;– 10 литров воды;– 3 зеленых яблока;– 20 граммов натертого имбиря;– 1 головка чеснока;– 2 лавровых листочка;– 10 горошин черного перца;– 1 веточка розмарина;– 15 граммов чабреца;– 10 стеблей укропа.– 2 свеклы;– 1 – 2 средние моркови;– корень петрушки;– стебель сельдерея;– сладкий красный перец;– 1 репчатый лук;– 350 граммов помидоров в собственном соке;– 50 граммов подсолнечного масла;– 1 ложка сахара;– 1 чайная ложка соли;– 2 ложки соуса кимчи;– 3 – 4 картофелины;– 300 граммов квашеной капусты;– черный молотый перец.

Приготовление:

Срезаем с тушки утки лишний жир. В разогретую духовку отправляем утку на 15 минут, чтобы она запеклась. Температура в духовке должна быть максимальной.

Вливаем в большую кастрюлю холодную воду и отправляем на средний огонь. Кладем утку и доводим до кипения. Сливаем первую воду и промываем каркас.

Снова вливаем холодную воду, кладем каркас утки. Добавляем имбирь, перец, чеснок, лавровый лист, розмарин, чабрец, нарезанный укроп без зелени и зелени яблоки. Когда все закипит, убавляем огонь до слабого, чтобы чуть-чуть кипело, и оставляем вариться в течение трех часов.

Нарезаем соломкой свеклу, морковь, корень петрушки, стебель сельдерея, лук и красный болгарский перец. Разогреваем сковороду с растительным маслом.

Сначала обжариваем свеклу, морковь, лук, корень петрушки в течение нескольких минут. Затем добавляем перец и стебель сельдерея. Тушим овощи постоянно помешивая. Добавляем помидоры и снова перемешиваем.

Добавляем в сковороду сахар и соль. Убавляем огонь и тушим в течение 1,5 – 2 часов, пока варится бульон.

Когда пройдет три часа, достаем из воды каркас утки, яблоки, чеснок и все специи. Оставляем только бульон. Он должен быть прозрачным, насыщенным, сладким и с легкой кислинкой.

Когда овощи протушились, добавляем соус кимчи и перемешиваем.

Нарезаем картофель, отправляем его в бульон и варим до полной готовности. После этого добавляем овощную зажарку.

Хорошо отожмите квашеную капусту, кладем ее в кастрюлю.

Готовый борщ подаем со сметаной и мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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