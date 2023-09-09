Український борщ з качкою і квашеною капустою за рецептом українського шеф-кухаря та ведучого кулінарних шоу Алекса Якутова стане справжнім відкриттям навіть для найвибагливіших гурманів. До першої страви кухар також додав квашену капусту, яка не тільки додала особливої кислинки страві, а й доповнила її ароматом.

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А ви знали, що перша задокументована згадка про борщ була близько 500 років тому? На його честь називають

міста й відкривають монументи. Так, приміром, на Тернопільщині є містечко Борщів, а два роки тому на Житомирщині поставили перший в Україні пам’ятник борщу. Український борщ входить до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Рецепт українського борщу з качкою та квашеною капустою

Час: 4 години

4 години Порції: 8

Інгредієнти для бульйону:

– качини каркас;

– 10 літрів води;

– 3 зелені яблука;

– 20 грамів натертого імбиру;

– 1 головка часнику;

– 2 лаврових листочки;

– 10 горошин чорного перцю;

– 1 гілочка розмарину;

– 15 грамів чебрецю;

– 10 стеблин кропу.

Для борщу:

– 2 буряки;

– 1 – 2 середні моркви;

– корінь петрушки;

– стебло селери;

– солодкий червоний перець;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 350 грамів помідорів у власному соку;

– 50 грамів соняшникової олії;

– 1 ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 ложки соусу кімчі;

– 3 – 4 картоплини;

– 300 грамів квашеної капусти;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Зрізаємо з тушки качки зайвий жир. У розігріту духовку відправляємо качку на 15 хвилин, аби вона запеклася. Температура в духовці повинна бути максимальною.

Вливаємо холодну воду у велику каструлю та відправляємо на середній вогонь. Кладемо качку та доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду та промиваємо каркас.

Знову вливаємо холодну воду, кладемо каркас качки. Додаємо імбир, перець, часник, лавровий лист, розмарин, чебрець, нарізаний кріп без зелені й зелені яблука. Коли все закипить, зменшуємо вогонь до слабкого, щоб ледь-ледь кипіло, і залишаємо варитися протягом трьох годин.

Нарізаємо соломкою буряк, моркву, корінь петрушки, стебло селери, цибулю та болгарський червоний перець. Розігріваємо сковорідку з олією.

Спочатку обсмажуємо буряк, моркву, цибулю, корінь петрушки протягом кількох хвилин. Потім додаємо перець і стебло селери. Тушкуємо овочі постійно помішуючи. Додаємо помідори й знову перемішуємо.\

Додаємо в сковорідку цукор та сіль. Зменшуємо вогонь і тушкуємо протягом 1,5 – 2 годин, поки вариться бульйон.

Коли мине три години, дістаємо з води каркас качки, яблука, часник і всі спеції. Залишаємо тільки бульйон. Він має бути прозорим, насиченим, трохи солодким та з легкою кислинкою.

Коли овочі протушкувалися, додаємо соус кімчі й перемішуємо.

Нарізаємо картоплю, відправляємо її в бульйон і варимо до повної готовності. Після цього додаємо овочеву засмажку.

Добре відтисніть квашену капусту, кладемо її в каструлю.

Готовий борщ подаємо зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!

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