Добавляйте в гранулы греческий йогурт, любимое фруктовое пюре или просто полейте теплым молоком. Такой завтрак понравится даже самому требовательному гурману.

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В гранулы можно добавлять семечки подсолнуха, тыквы, льна или кунжут. Фантазируйте и сочетайте в любимом завтраке различные комбинации сухофруктов и орешков.

Рецепт домашней гранулы

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев;

– 2 столовые ложки меда;

– 100 граммов любимых орехов (грецкие, пекан, миндаль);

– 100 граммов цукатов;

– 100 граммов вяленой клюквы;

– кокосовая стружка.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Выложите на плоский противень слой пергамента.

Смешайте овсяные хлопья с жидким медом и тщательно перемешайте.

Добавьте любимые орешки, цукаты, клюкву и кокосовую стружку. По желанию можно добавить немного кокосового масла.



Гранола / Фото Foodie crush

Выложите овсяную смесь на противень, разровняйте и отправьте в духовку на 10 минут.

Выньте гранулу, перемешайте и снова отправьте в духовку на 5 минут. Повторите этот процесс еще два раза.

Важно, чтобы она равномерно подсушилась, но не подгорела.

Готовую гранулу охладите и поместите в стеклянную банку. Плотно закройте крышкой и храните в прохладном месте, без попадания прямых солнечных лучей.

Приятного аппетита!