Добавляйте в гранулы греческий йогурт, любимое фруктовое пюре или просто полейте теплым молоком. Такой завтрак понравится даже самому требовательному гурману.
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В гранулы можно добавлять семечки подсолнуха, тыквы, льна или кунжут. Фантазируйте и сочетайте в любимом завтраке различные комбинации сухофруктов и орешков.
Рецепт домашней гранулы
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Выложите на плоский противень слой пергамента.
- Смешайте овсяные хлопья с жидким медом и тщательно перемешайте.
- Добавьте любимые орешки, цукаты, клюкву и кокосовую стружку. По желанию можно добавить немного кокосового масла.
Гранола / Фото Foodie crush
- Выложите овсяную смесь на противень, разровняйте и отправьте в духовку на 10 минут.
- Выньте гранулу, перемешайте и снова отправьте в духовку на 5 минут. Повторите этот процесс еще два раза.
- Важно, чтобы она равномерно подсушилась, но не подгорела.
- Готовую гранулу охладите и поместите в стеклянную банку. Плотно закройте крышкой и храните в прохладном месте, без попадания прямых солнечных лучей.
Приятного аппетита!