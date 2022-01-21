Добавляйте в гранулы греческий йогурт, любимое фруктовое пюре или просто полейте теплым молоком. Такой завтрак понравится даже самому требовательному гурману.

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В гранулы можно добавлять семечки подсолнуха, тыквы, льна или кунжут. Фантазируйте и сочетайте в любимом завтраке различные комбинации сухофруктов и орешков.

Рецепт домашней гранулы

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Выложите на плоский противень слой пергамента.
  3. Смешайте овсяные хлопья с жидким медом и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте любимые орешки, цукаты, клюкву и кокосовую стружку. По желанию можно добавить немного кокосового масла.


Гранола / Фото Foodie crush

  1. Выложите овсяную смесь на противень, разровняйте и отправьте в духовку на 10 минут.
  2. Выньте гранулу, перемешайте и снова отправьте в духовку на 5 минут. Повторите этот процесс еще два раза.
  3. Важно, чтобы она равномерно подсушилась, но не подгорела.
  4. Готовую гранулу охладите и поместите в стеклянную банку. Плотно закройте крышкой и храните в прохладном месте, без попадания прямых солнечных лучей.

Приятного аппетита!