Додавайте до граноли грецький йогурт, улюблене фруктове пюре або просто полийте теплим молоком. Такий сніданок сподобається навіть найвибагливішому гурману.

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До граноли також можна додавати насіння соняшника, гарбуза, льону або кунжут. Фантазуйте та поєднуйте в улюбленому сніданку різні комбінації сухофруктів та горішків.

Рецепт домашньої граноли

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 – 10

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  1. Викладіть на плоске деко шар пергаменту.
  1. Змішайте вівсяні пластівці з рідким медом та ретельно перемішайте.
  1. Додайте улюблені горішки, цукати, журавлину та кокосову стружку. За бажанням можна додати трішки кокосової олії.


Гранола / Фото Foodie crush

  1. Викладіть вівсяну суміш на деко, розрівняйте та відправте в духовку на 10 хвилин.
  1. Вийміть гранолу, перемішайте та знову відправте в духовку на 5 хвилин. Повторіть цей процес ще два рази.
  1. Важливо, щоб вона рівномірно підсушилася, але не підгоріла.
  1. Готову гранолу охолодіть та помістіть у скляну банку. Щільно закрийте кришкою та зберігайте в прохолодному місці, без попадання прямих сонячних променів.

Смачного!