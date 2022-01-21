Гранола – поєднання вівсяних пластівців з різноманітними горішками та сухофруктами. Її змішують з кокосовою олією або медом та підсушують в духовці. Щоб швидко та корисно поснідати вам потрібно змішати її з улюбленим йогуртом чи молоком та смакувати!