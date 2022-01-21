День гранулы: как легко приготовить ее дома без сахара
21 января 2022 , 21:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Гранола – сочетание овсяных хлопьев с разнообразными орешками и сухофруктами. Ее смешивают с кокосовым маслом или медом и подсушивают в духовке. Чтобы быстро и полезно позавтракать, вам нужно смешать ее с любимым йогуртом или молоком и наслаждаться!
Добавляйте в гранулы греческий йогурт, любимое фруктовое пюре или просто полейте теплым молоком. Такой завтрак понравится даже самому требовательному гурману.
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В гранулы можно добавлять семечки подсолнуха, тыквы, льна или кунжут. Фантазируйте и сочетайте в любимом завтраке различные комбинации сухофруктов и орешков.
Рецепт домашней гранулы
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 10
– 200 граммов овсяных хлопьев;
– 2 столовые ложки меда;
– 100 граммов любимых орехов (грецкие, пекан, миндаль);
– 100 граммов цукатов;
– 100 граммов вяленой клюквы;
– кокосовая стружка.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Выложите на плоский противень слой пергамента.
- Смешайте овсяные хлопья с жидким медом и тщательно перемешайте.
- Добавьте любимые орешки, цукаты, клюкву и кокосовую стружку. По желанию можно добавить немного кокосового масла.
Гранола / Фото Foodie crush
- Выложите овсяную смесь на противень, разровняйте и отправьте в духовку на 10 минут.
- Выньте гранулу, перемешайте и снова отправьте в духовку на 5 минут. Повторите этот процесс еще два раза.
- Важно, чтобы она равномерно подсушилась, но не подгорела.
- Готовую гранулу охладите и поместите в стеклянную банку. Плотно закройте крышкой и храните в прохладном месте, без попадания прямых солнечных лучей.
Приятного аппетита!