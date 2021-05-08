В 2021 году День матери пришелся на 9 мая и мы не могли обойти этот праздник без подборки вкусный и легких рецептов, которые помогут вам сделать собственноручно родным вкусный подарок.
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Среди предложенных нами рецептов блюдо для завтрака – французский сэндвич крок-мадам, легкий салат на обед и два варианта десерта: шоколадный блинный торт и изысканное Тирамису.
Вам остается только приготовить блюдо по рецепту, или и все четыре.
– сэндвич крок-мадам
Французский завтрак – крок-мадаме / Фото taste.com.au
- Тщательно взбейте одно яйцо с молоком и посолите на ваш вкус.
- Ветчину и часть сыра нарежьте кусочками.
- Разогрейте сковородку, добавьте сливочного масла и оливковое масло. Тосты обмакните в яичную смесь и выложите на них куски целого сыра.
- Выложите тосты на сковородку, добавьте нарезанные куски ветчины и обжарьте.
- Соедините два тоста на сковородке и вылейте на них остатки яичной смеси.
- Сверху сэндвич накройте остатками твердого сыра.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте сковородку с сэндвичем в духовку на 2 – 3 минуты.
- Отдельно обжариваем на сливочном масле яйцо и выкладываем сверху на крок-мадам. Приятного аппетита!
– салат "Крабочка"
Крабовый салат в булочке / Фото thesaltymarshmallow.com
- Тщательно отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно. Охладите яйца, почистите от скорлупы и нарежьте средними кусочками.
- Огурец нарежьте мелкими кубиками, крабовые палочки разрежьте пополам и измельчите на маленькие кусочки.
- Лук нарежьте мелким кубиком.
- Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и поперчите на ваш вкус. Перемешайте салат и подавайте к столу.
– шоколадный торт из блинов
Шоколадный торт из блинов в глазури / Фото recipes.sainsburys.co.uk
- Греческий йогурт соедините с сахаром и какао, перемешайте до однородной консистенции.
- Добавьте просеянную через мелкое сито муку и вымешайте тесто.
- Влейте в тесто воду и снова вымешайте.
- Тесто на блины должно постоять до часа времени.
- Жарьте блины на разогретой сковородке с обеих сторон.
- Для начинки соедините сыр Маскарпоне и сахарную пудру.
- Если вы используете фрукты – нарежьте их на мелкие кусочки, если ягоды – оставьте их целыми.
- Выложите блин на тарелку, смажьте кремом и выложите кусочки фруктов или ягоды. Таким образом сформируйте весь торт. Приятного аппетита!
– десерт Тирамису без яиц
Итальянский десерт Тирамису / Фото milepizza.com.ua
- В большой миске соедините Маскарпоне, сахарную пудру и взбейте миксером до однородной массы.
- Влейте сливки и продолжайте взбивать массу до загущения и увеличения ее вдвое.
- Подготовьте стеклянную форму для Тирамису, выложите на дно несколько ложек крема.
- Палочки Савоярди по очереди окуните в кофе с ликером, выложите их на крем слоем не слишком плотно. Далее снова крем. Сформируйте десерт – последний слой должен быть кремовый.
- Через сито задекорируйте десерт какао и отправьте в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!