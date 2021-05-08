В 2021 году День матери пришелся на 9 мая и мы не могли обойти этот праздник без подборки вкусный и легких рецептов, которые помогут вам сделать собственноручно родным вкусный подарок.

Читайте также Рецепт торта Наполеон без яиц от кондитера Лизы Глинской

Среди предложенных нами рецептов блюдо для завтрака – французский сэндвич крок-мадам, легкий салат на обед и два варианта десерта: шоколадный блинный торт и изысканное Тирамису.

Вам остается только приготовить блюдо по рецепту, или и все четыре.

– сэндвич крок-мадам



Французский завтрак – крок-мадаме / Фото taste.com.au

Ингредиенты:

– 2 шт. тостов;

– 2 ломтика ветчины;

– 100 мл молока;

– 4 ломтика твердого сыра;

– 2 яйца;

– 20 – 30 г сливочного масла;

– оливковое масло.

Тщательно взбейте одно яйцо с молоком и посолите на ваш вкус. Ветчину и часть сыра нарежьте кусочками. Разогрейте сковородку, добавьте сливочного масла и оливковое масло. Тосты обмакните в яичную смесь и выложите на них куски целого сыра. Выложите тосты на сковородку, добавьте нарезанные куски ветчины и обжарьте. Соедините два тоста на сковородке и вылейте на них остатки яичной смеси. Сверху сэндвич накройте остатками твердого сыра. Разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте сковородку с сэндвичем в духовку на 2 – 3 минуты. Отдельно обжариваем на сливочном масле яйцо и выкладываем сверху на крок-мадам. Приятного аппетита!

– салат "Крабочка"



Крабовый салат в булочке / Фото thesaltymarshmallow.com

Ингредиенты:

– 200 г крабовых палочек;

– 1 свежий огурец;

– 4 яйца;

– 100 – 150 г консервированной кукурузы;

– ½ Репчатого лука;

– майонез.

Тщательно отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно. Охладите яйца, почистите от скорлупы и нарежьте средними кусочками. Огурец нарежьте мелкими кубиками, крабовые палочки разрежьте пополам и измельчите на маленькие кусочки. Лук нарежьте мелким кубиком. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и поперчите на ваш вкус. Перемешайте салат и подавайте к столу.

– шоколадный торт из блинов



Шоколадный торт из блинов в глазури / Фото recipes.sainsburys.co.uk

Ингредиенты:

– 7 ст. л муки;

– 2 ст. л сахара;

– 300 мл греческого йогурта;

– 100 мл воды;

– 30 г какао.

Для начинки:

– 200 г сыра Маскарпоне;

– 2 – 3 ст. л сахарной пудры;

– ягоды или фрукты на ваш вкус.

Греческий йогурт соедините с сахаром и какао, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте просеянную через мелкое сито муку и вымешайте тесто. Влейте в тесто воду и снова вымешайте. Тесто на блины должно постоять до часа времени. Жарьте блины на разогретой сковородке с обеих сторон. Для начинки соедините сыр Маскарпоне и сахарную пудру. Если вы используете фрукты – нарежьте их на мелкие кусочки, если ягоды – оставьте их целыми. Выложите блин на тарелку, смажьте кремом и выложите кусочки фруктов или ягоды. Таким образом сформируйте весь торт. Приятного аппетита!

– десерт Тирамису без яиц



Итальянский десерт Тирамису / Фото milepizza.com.ua

Ингредиенты:

– 400 г сыра Маскарпоне;

– 1 упаковка палочек Савоярди;

– 1 стакан сливок 30%;

– 3 – 4 ст. л сахарной пудры;

– 300 мл крепкого кофе;

– 2 – 3 ст. л какао;

– 1 – 2 ст. л ликера Амаретто.