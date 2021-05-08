В 2021 году День матери пришелся на 9 мая и мы не могли обойти этот праздник без подборки вкусный и легких рецептов, которые помогут вам сделать собственноручно родным вкусный подарок.

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Среди предложенных нами рецептов блюдо для завтрака – французский сэндвич крок-мадам, легкий салат на обед и два варианта десерта: шоколадный блинный торт и изысканное Тирамису.

Вам остается только приготовить блюдо по рецепту, или и все четыре.

– сэндвич крок-мадам


Французский завтрак – крок-мадаме / Фото taste.com.au

  1. Тщательно взбейте одно яйцо с молоком и посолите на ваш вкус.
  2. Ветчину и часть сыра нарежьте кусочками.
  3. Разогрейте сковородку, добавьте сливочного масла и оливковое масло. Тосты обмакните в яичную смесь и выложите на них куски целого сыра.
  4. Выложите тосты на сковородку, добавьте нарезанные куски ветчины и обжарьте.
  5. Соедините два тоста на сковородке и вылейте на них остатки яичной смеси.
  6. Сверху сэндвич накройте остатками твердого сыра.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте сковородку с сэндвичем в духовку на 2 – 3 минуты.
  8. Отдельно обжариваем на сливочном масле яйцо и выкладываем сверху на крок-мадам. Приятного аппетита!

– салат "Крабочка"


Крабовый салат в булочке / Фото thesaltymarshmallow.com

  1. Тщательно отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно. Охладите яйца, почистите от скорлупы и нарежьте средними кусочками.
  2. Огурец нарежьте мелкими кубиками, крабовые палочки разрежьте пополам и измельчите на маленькие кусочки.
  3. Лук нарежьте мелким кубиком.
  4. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и поперчите на ваш вкус. Перемешайте салат и подавайте к столу.

– шоколадный торт из блинов


Шоколадный торт из блинов в глазури / Фото recipes.sainsburys.co.uk

  1. Греческий йогурт соедините с сахаром и какао, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Добавьте просеянную через мелкое сито муку и вымешайте тесто.
  3. Влейте в тесто воду и снова вымешайте.
  4. Тесто на блины должно постоять до часа времени.
  5. Жарьте блины на разогретой сковородке с обеих сторон.
  6. Для начинки соедините сыр Маскарпоне и сахарную пудру.
  7. Если вы используете фрукты – нарежьте их на мелкие кусочки, если ягоды – оставьте их целыми.
  8. Выложите блин на тарелку, смажьте кремом и выложите кусочки фруктов или ягоды. Таким образом сформируйте весь торт. Приятного аппетита!

– десерт Тирамису без яиц


Итальянский десерт Тирамису / Фото milepizza.com.ua

  1. В большой миске соедините Маскарпоне, сахарную пудру и взбейте миксером до однородной массы.
  2. Влейте сливки и продолжайте взбивать массу до загущения и увеличения ее вдвое.
  3. Подготовьте стеклянную форму для Тирамису, выложите на дно несколько ложек крема.
  4. Палочки Савоярди по очереди окуните в кофе с ликером, выложите их на крем слоем не слишком плотно. Далее снова крем. Сформируйте десерт – последний слой должен быть кремовый.
  5. Через сито задекорируйте десерт какао и отправьте в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!