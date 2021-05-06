Украинский кондитер Лиза Глинская не прекращает удивлять поклонников разнообразными вкусными рецептами сладкой выпечки и десертов.

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Кондитер поделилась рецептом торта "Наполеон" на своей странице в инстаграм и уверена, что торт из детства придет по вкусу каждому!

Кстати, в состав торта не входят яйца, поэтому он прекрасно подойдет для тех, кто их не употребляет.

Рецепт торта "Наполеон"

Ингредиенты для заварного крема:

– 900 мл молока;

– 40 г муки;

– 40 г кукурузного крахмала;

– 80 г сахара;

– 150 г белого шоколада;

– 200 г сливочного масла;

– 300 мл сливок 30%;

– 1/3 стручка ванили или ванильный сахар.

Для приготовления заварного крема смешайте сахар, муку и кукурузный крахмал. Влейте молоко и перемешайте. Разрежьте стручок ванили вдоль, ножом выньте семена и добавьте в молоко. Поставьте смесь на крем на огонь в кастрюле и доведите до кипения при постоянном помешивании. Прокипятите 1 минуту. Добавьте к массе шоколад, сливочное масло и перемешайте. Накройте готовый крем слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов. Взбейте сливки до устойчивой пены и смешайте с кремом.

Для приготовления торта кондитер использует готовое тесто, которое вы можете приготовить по рецепту Лизы Глинской.

Коржи для торта "Наполеон"

Раскатайте тесто в пласт толщиной 3 миллиметра. Разрежьте тесто на три лепешки по 30х22 сантиметра каждый. Сбрызните слой пергамента для выпекания водой, переложите на него тесто. Сделайте небольшие отверстия вилкой. Выпекайте коржи в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течение 18 – 20 минут.

Собираем торт "Наполеон"

Разрежьте лепешки вдоль, чтобы получилось 6 лепешек. Каждый корж смажьте кремом. Выкладывайте лепешки друг на друга. Отправьте готовый торт в холодильник на 10 часов. Задекорируйте торт крошкой и свежими ягодами. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления торта "Наполеон" – видео: