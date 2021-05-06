Украинский кондитер Лиза Глинская не прекращает удивлять поклонников разнообразными вкусными рецептами сладкой выпечки и десертов.
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Кондитер поделилась рецептом торта "Наполеон" на своей странице в инстаграм и уверена, что торт из детства придет по вкусу каждому!
Кстати, в состав торта не входят яйца, поэтому он прекрасно подойдет для тех, кто их не употребляет.
Рецепт торта "Наполеон"
- Для приготовления заварного крема смешайте сахар, муку и кукурузный крахмал.
- Влейте молоко и перемешайте.
- Разрежьте стручок ванили вдоль, ножом выньте семена и добавьте в молоко.
- Поставьте смесь на крем на огонь в кастрюле и доведите до кипения при постоянном помешивании. Прокипятите 1 минуту.
- Добавьте к массе шоколад, сливочное масло и перемешайте.
- Накройте готовый крем слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
- Взбейте сливки до устойчивой пены и смешайте с кремом.
Для приготовления торта кондитер использует готовое тесто, которое вы можете приготовить по рецепту Лизы Глинской.
Коржи для торта "Наполеон"
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 3 миллиметра.
- Разрежьте тесто на три лепешки по 30х22 сантиметра каждый.
- Сбрызните слой пергамента для выпекания водой, переложите на него тесто.
- Сделайте небольшие отверстия вилкой.
- Выпекайте коржи в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течение 18 – 20 минут.
Собираем торт "Наполеон"
- Разрежьте лепешки вдоль, чтобы получилось 6 лепешек.
- Каждый корж смажьте кремом. Выкладывайте лепешки друг на друга.
- Отправьте готовый торт в холодильник на 10 часов.
- Задекорируйте торт крошкой и свежими ягодами. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления торта "Наполеон" – видео: