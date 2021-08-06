Пиво – один из древнейших и любимейших напитков человечества. Без него трудно представить просмотр футбольных матчей, соревнования в настольных играх с друзьями, да и просто посиделки на кухне с близкими.

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Существует множество вкусов и видов пива – от светлого нефильтрованного до темного нефильтрованного, а крафтовое пиво – на вес золота! Ведь профессиональные пивовары создают все новые, оригинальные и необычные вкусы пива, на каждый из которых всегда найдется свой гурман!

Технология приготовления пива на первый взгляд довольно проста, но на самом деле над пивом нужно правильно колдовать, чтобы не переборщить со вкусом и брожением.

Базовые составляющие, без которых сделать традиционный пенный напиток просто не получится:

хмель

солод

пивные дрожжи

вода

К Международному Дню пива мы подготовили для вас рецепт необычного светлого пива с мятой и несколько идей для закусок к нему. Вы можете их приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.

Рецепт пива с мятой



Светлое пиво / Фото Домашние настойки

Ингредиенты:

– 3 – 4 л воды;

– 20 г дрожжей;

– 2,5 – 3 стакана сахара,

– 1 пучок свежей мяты;

– 1 пакетик ванильного сахара,

– корочка ржаного хлеба.

Приготовление:

Залейте мяту чистой водой, закройте крышкой на один час. Дрожжи засыпьте сахаром. Настой с мятой профильтруйте. Добавьте к нему дрожжи с сахаром и корочку хлеба. После того как смесь забродит, образуется пена. Всыпьте в смесь ванильный сахар и тщательно перемешайте ее. Разлейте напиток в тару для хранения. Приятного аппетита!

Мятное пиво имеет необычный вкус, без горечи и легко пьется. Главное не переборщите с мятой!

Идеи быстрых закусок к пиву

Домашние чипсы из лаваша



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Бастурма



Фото Гурман

Поэтому выбирайте ваше любимое пиво, запасайтесь вкусными закусками и айда праздновать День пива вместе!