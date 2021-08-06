Пиво – один із найдавніших і найулюбленіших напоїв людства. Без нього важко уявити перегляд футбольних матчів, змагання в настільних іграх із друзями, та й просто посиденьки на кухні з близькими.

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Існує безліч смаків та видів пива – від світлого фільтрованого до темного не фільтрованого, а крафтове пиво – на вагу золота! Адже професійні пивовари створюють все нові, оригінальні та незвичні смаки пива, на кожен з яких завжди знайдеться свій гурман!

Технологія приготування пива на перший погляд доволі проста, але насправді над пивом потрібно правильно чаклувати, аби не переборщити зі смаком та бродінням.

Базові складові, без яких зробити традиційний пінний напій просто не вийде:

Хміль

Солод

Пивні дріжджі

Вода

До Міжнародного Дня пива ми підготували для вас рецепт незвичного світлого пива з м'ятою та кілька ідей для закусок до нього. Ви можете їх придбати в магазині, або приготувати власноруч.

Рецепт пива з м'ятою



Світле пиво / Фото Домашні настоянки

Інгредієнти:

– 3 – 4 л води;

– 20 г дріжджів;

– 2, 5 – 3 склянки цукру;

– 1 пучок свіжої м'яти;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– скоринка житнього хліба.

Приготування:

Залийте м'яту чистою водою, закрийте кришкою на одну годину. Дріжджі засипте цукром. Настій з м'ятою профільтруйте. Додайте до нього дріжджі з цукром та скоринку хліба. Після того як суміш забродить, утвориться піна. Всипте до суміші ванільний цукор та ретельно перемішайте її. Розлийте напій в тару для зберігання. Смачного!

М'ятне пиво має незвичайний смак, без гіркоти та легко п’ється. Головне не переборщіть з м'ятою!

Ідеї швидких закусок до пива

Домашні чипси з лаваша



Фото Кухар

Курячі нагетси



Фото Гастроном

Кільця кальмарів в клярі



Фото Кухар

Грінки з житнього хліба з часничком



Фото Їмо вдома

Цибулеві кільця



Фото Сьогодні ЛС

Копчений сир



Фото Все про сир

Анчоуси, путасу або жовтий смугастик



Фото Кухар

Бастурма



Фото Гурман

Отож обирайте ваше улюблене пиво, запасайтеся смачними закусками та гайда святкувати День пива разом!