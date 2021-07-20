День торта: лакомство длиной в 6 километров и другие интересные факты
Источник:24 канал
Торт – одно из самых любимых лакомств в мире. Рецепты приготовления и ингредиенты поражают своим разнообразием. Торт является неотъемлемой частью любого праздника. Эта вкусность имеет долгую историю, которая готова удивить каждого.
Традиция создания специальных заказных тортов связана с историей Древнего Рима. Небольшие фруктовые кексы отдавалось в жертву богам. Они были крошечными и щедро наполнены фруктами и орехами.
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Первые торты сильно отличались от тех, которые можно встретить на полках сегодня. Они были больше похожи на хлеб и подслащены медом. Часто в них добавляли орехи и сухофрукты.
Фантастическое лакомство / Фото Unsplash
Удивительные факты о торте
Королева Виктория была одной из первых, у кого на свадебном торте была кристально белая глазурь. Именно поэтому она теперь называется "королевской глазурью".
Высота самого высокого в мире торта составила 7,8 метра.
Самый дорогой в мире торт наполнен бриллиантами и специальной глазурью. Его цена – 75 миллионов долларов.
Одним из старейших тортов в мире считается 100-летний торт, который был найден на чердаке в ЮАР. Он сохранился благодаря повышенной концентрации коньяка. Торт испекли для свадьбы в 1902 году, но почему-то забыли съесть.
Всех форм и размеров / Фото Unsplash
В Индии около 1,5 тысячи пекарей и поваров приготовили торт длиной 6,3 километра. На его выпекание понадобилось 4 часа.
Самый большой торт сделали в городе Лоян, что в Китае. Его высота составляла 8 метров, а вес – почти 2 тонны.
Рецепт бисквитного торта с ягодами
- Время приготовления: 40 минут
- Порций: 8
Нежный бисквит, тающий во рту / Фото Unsplash
ИнгредиентыДля бисквита: – 3 яйца;
– 75 грамм сахара;
– пол чайной ложки ванильного экстракта;
– 75 грамм муки;
– 25 грамм сливочного масла. Для крема: – 200 грамм сливочного масла;
– 400 грамм сахарной пудры;
– 2-3 столовых ложки молока;
– ягоды клубники и черники.
Приготовление:
- Для бисквита необходимо прогреть духовку до 180 градусов. Взбить миксером яйца с сахаром в очень густой светлый крем.
- Осторожно добавить ванильный экстракт. Аккуратно подмешать в массу немного просеянной муки и растопленное масло. Продолжайте добавлять по очереди муку и масло до их полного растворения.
- Вылейте в силиконовую форму бисквитное тесто и выпекайте 30 минут. Оставьте бисквит в форме на 10 минут, затем переверните его на решетку до полного остывания.
- Для крема необходимо взбить миксером мягкое масло и постепенно добавлять к нему сахар и 2-3 ложки молока. Должна образоваться масса, которую можно будет намазать на лепешки.
- Разрежьте бисквит на 2 коржа, намажьте нижний корж кремом. Расставьте ягоды и накройте другим коржом. Обмажьте торт со всех сторон второй половиной крема и украсьте черникой и клубникой.