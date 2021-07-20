Традиция создания специальных заказных тортов связана с историей Древнего Рима. Небольшие фруктовые кексы отдавалось в жертву богам. Они были крошечными и щедро наполнены фруктами и орехами.

Не пропустите Быстрые закуски с курочкой Су-от: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

Первые торты сильно отличались от тех, которые можно встретить на полках сегодня. Они были больше похожи на хлеб и подслащены медом. Часто в них добавляли орехи и сухофрукты.

Фантастическое лакомство / Фото Unsplash

Удивительные факты о торте

Королева Виктория была одной из первых, у кого на свадебном торте была кристально белая глазурь. Именно поэтому она теперь называется "королевской глазурью".

Высота самого высокого в мире торта составила 7,8 метра.

Легендарное лакомство / Фото Unsplash

Самый дорогой в мире торт наполнен бриллиантами и специальной глазурью. Его цена – 75 миллионов долларов.

Одним из старейших тортов в мире считается 100-летний торт, который был найден на чердаке в ЮАР. Он сохранился благодаря повышенной концентрации коньяка. Торт испекли для свадьбы в 1902 году, но почему-то забыли съесть.

Всех форм и размеров / Фото Unsplash

В Индии около 1,5 тысячи пекарей и поваров приготовили торт длиной 6,3 километра. На его выпекание понадобилось 4 часа.

Самый большой торт сделали в городе Лоян, что в Китае. Его высота составляла 8 метров, а вес – почти 2 тонны.

Рецепт бисквитного торта с ягодами

Время приготовления: 40 минут

Порций: 8

Нежный бисквит, тающий во рту / Фото Unsplash

Ингредиенты

Для бисквита:

– 3 яйца;

– 75 грамм сахара;

– пол чайной ложки ванильного экстракта ;

– 75 грамм муки ;

– 25 грамм сливочного масла .

Для крема:

– 200 грамм сливочного масла ;

– 400 грамм сахарной пудры ;

– 2-3 столовых ложки молока ;

– ягоды клубники и черники .

Приготовление: