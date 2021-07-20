Традиция создания специальных заказных тортов связана с историей Древнего Рима. Небольшие фруктовые кексы отдавалось в жертву богам. Они были крошечными и щедро наполнены фруктами и орехами.

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Первые торты сильно отличались от тех, которые можно встретить на полках сегодня. Они были больше похожи на хлеб и подслащены медом. Часто в них добавляли орехи и сухофрукты.

Фантастическое лакомство / Фото Unsplash

Удивительные факты о торте

Королева Виктория была одной из первых, у кого на свадебном торте была кристально белая глазурь. Именно поэтому она теперь называется "королевской глазурью".

Высота самого высокого в мире торта составила 7,8 метра.

Легендарное лакомство / Фото Unsplash

Самый дорогой в мире торт наполнен бриллиантами и специальной глазурью. Его цена 75 миллионов долларов.

Одним из старейших тортов в мире считается 100-летний торт, который был найден на чердаке в ЮАР. Он сохранился благодаря повышенной концентрации коньяка. Торт испекли для свадьбы в 1902 году, но почему-то забыли съесть.

Всех форм и размеров / Фото Unsplash

В Индии около 1,5 тысячи пекарей и поваров приготовили торт длиной 6,3 километра. На его выпекание понадобилось 4 часа.

Самый большой торт сделали в городе Лоян, что в Китае. Его высота составляла 8 метров, а вес – почти 2 тонны.

Рецепт бисквитного торта с ягодами

  • Время приготовления: 40 минут
  • Порций: 8

Нежный бисквит, тающий во рту / Фото Unsplash

Ингредиенты

Приготовление:

  1. Для бисквита необходимо прогреть духовку до 180 градусов. Взбить миксером яйца с сахаром в очень густой светлый крем.
  2. Осторожно добавить ванильный экстракт. Аккуратно подмешать в массу немного просеянной муки и растопленное масло. Продолжайте добавлять по очереди муку и масло до их полного растворения.
  3. Вылейте в силиконовую форму бисквитное тесто и выпекайте 30 минут. Оставьте бисквит в форме на 10 минут, затем переверните его на решетку до полного остывания.
  4. Для крема необходимо взбить миксером мягкое масло и постепенно добавлять к нему сахар и 2-3 ложки молока. Должна образоваться масса, которую можно будет намазать на лепешки.
  5. Разрежьте бисквит на 2 коржа, намажьте нижний корж кремом. Расставьте ягоды и накройте другим коржом. Обмажьте торт со всех сторон второй половиной крема и украсьте черникой и клубникой.