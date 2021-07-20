Традиція створення спеціальних замовних тортів пов'язана з історією Стародавнього Риму. Невеличкі фруктові кекси віддавалася в жертву богам. Вони були крихітними й вщент наповнені фруктами та горіхами.

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Перші торти сильно відрізнялися від тих, які можна зустріти на полицях сьогодні. Вони були більше схожі на хліб і підсолоджені медом. Часто в них додавали горіхи та сухофрукти.

Фантастичний смаколик / Фото Unsplash

Дивовижні факти про торт

Королева Вікторія була однією з перших, у кого на весільному торті була кристально біла глазур. Саме тому вона тепер називається "королівською глазур'ю".

Висота найвищого у світі торта становила 7,8 метра.

Легендарні ласощі / Фото Unsplash

Найдорожчий у світі торт наповнений діамантами та спеціальною помадкою. Його ціна – 75 мільйонів доларів.

Одним із найстарших тортів у світі вважається 100-річний смаколик, який був знайдений на горищі у ПАР. Він зберігся завдяки підвищеній концентрації коньяку. Торт спекли для весілля в 1902 році, але чомусь забули з'їсти.

Всіх форм та розмірів / Фото Unsplash

В Індії близько 1,5 тисячі пекарів та кухарів приготували торт довжиною 6,3 кілометра. На його випікання знадобилося 4 години.

Найбільший торт зробили в місті Лоян, що у Китаї. Його висота становила 8 метрів, а вага – майже 2 тонни.

Рецепт бісквітного торта із ягодами

Час приготування: 40 хвилин

Порцій: 8

Ніжний бісквіт, що тане у роті / Фото Unsplash

Інгредієнти

Для бісквіта:

– 3 яйця;

– 75 грам цукру;

– пів чайної ложки ванільного екстракту;

– 75 грам борошна;

– 25 грам вершкового масла.

Для крему:

– 200 грам вершкового масла;

– 400 грам цукрової пудри;

– 2-3 столових ложки молока;

– ягоди полуниці та чорниці.

Приготування: