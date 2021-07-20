Традиція створення спеціальних замовних тортів пов'язана з історією Стародавнього Риму. Невеличкі фруктові кекси віддавалася в жертву богам. Вони були крихітними й вщент наповнені фруктами та горіхами.
Не пропустіть Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"
Перші торти сильно відрізнялися від тих, які можна зустріти на полицях сьогодні. Вони були більше схожі на хліб і підсолоджені медом. Часто в них додавали горіхи та сухофрукти.
Фантастичний смаколик / Фото Unsplash
Дивовижні факти про торт
Королева Вікторія була однією з перших, у кого на весільному торті була кристально біла глазур. Саме тому вона тепер називається "королівською глазур'ю".
Висота найвищого у світі торта становила 7,8 метра.
Легендарні ласощі / Фото Unsplash
Найдорожчий у світі торт наповнений діамантами та спеціальною помадкою. Його ціна – 75 мільйонів доларів.
Одним із найстарших тортів у світі вважається 100-річний смаколик, який був знайдений на горищі у ПАР. Він зберігся завдяки підвищеній концентрації коньяку. Торт спекли для весілля в 1902 році, але чомусь забули з'їсти.
Всіх форм та розмірів / Фото Unsplash
В Індії близько 1,5 тисячі пекарів та кухарів приготували торт довжиною 6,3 кілометра. На його випікання знадобилося 4 години.
Найбільший торт зробили в місті Лоян, що у Китаї. Його висота становила 8 метрів, а вага – майже 2 тонни.
Рецепт бісквітного торта із ягодами
- Час приготування: 40 хвилин
- Порцій: 8
Ніжний бісквіт, що тане у роті / Фото Unsplash
Інгредієнти
Приготування:
- Для бісквіта необхідно прогріти духовку до 180 градусів. Збити міксером яйця із цукром у дуже густий світлий крем.
- Обережно додати ванільний екстракт. Акуратно підмішати у масу трішки просіяної муки й розтоплене масло. Продовжуйте додавати по черзі борошно та масло до їх повного розчинення.
- Вилийте у силіконову форму бісквітне тісто і випікайте 30 хвилин. Залиште бісквіт у формі на 10 хвилин, потім переверніть його на решітку до повного охолодження.
- Для крему необхідно збити міксером м'яке масло та поступово додавати до нього цукор і 2-3 ложки молока. Має утворитися маса, яку можна буде намазати на коржі.
- Розріжте бісквіт на 2 коржі, намажте нижній корж кремом. Розставте ягоди й накрийте іншим коржем. Обмажте торт із всіх сторін другою половиною крему та прикрасьте чорницею та полуницею.