Традиція створення спеціальних замовних тортів пов'язана з історією Стародавнього Риму. Невеличкі фруктові кекси віддавалася в жертву богам. Вони були крихітними й вщент наповнені фруктами та горіхами.

Не пропустіть Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"

Перші торти сильно відрізнялися від тих, які можна зустріти на полицях сьогодні. Вони були більше схожі на хліб і підсолоджені медом. Часто в них додавали горіхи та сухофрукти.

Фантастичний смаколик / Фото Unsplash

Дивовижні факти про торт

Королева Вікторія була однією з перших, у кого на весільному торті була кристально біла глазур. Саме тому вона тепер називається "королівською глазур'ю".

Висота найвищого у світі торта становила 7,8 метра.

Легендарні ласощі / Фото Unsplash

Найдорожчий у світі торт наповнений діамантами та спеціальною помадкою. Його ціна – 75 мільйонів доларів.

Одним із найстарших тортів у світі вважається 100-річний смаколик, який був знайдений на горищі у ПАР. Він зберігся завдяки підвищеній концентрації коньяку. Торт спекли для весілля в 1902 році, але чомусь забули з'їсти.

Всіх форм та розмірів / Фото Unsplash

В Індії близько 1,5 тисячі пекарів та кухарів приготували торт довжиною 6,3 кілометра. На його випікання знадобилося 4 години.

Найбільший торт зробили в місті Лоян, що у Китаї. Його висота становила 8 метрів, а вага – майже 2 тонни.

Рецепт бісквітного торта із ягодами

  • Час приготування: 40 хвилин
  • Порцій: 8

Ніжний бісквіт, що тане у роті / Фото Unsplash

Інгредієнти

Приготування:

  1. Для бісквіта необхідно прогріти духовку до 180 градусів. Збити міксером яйця із цукром у дуже густий світлий крем.
  2. Обережно додати ванільний екстракт. Акуратно підмішати у масу трішки просіяної муки й розтоплене масло. Продовжуйте додавати по черзі борошно та масло до їх повного розчинення.
  3. Вилийте у силіконову форму бісквітне тісто і випікайте 30 хвилин. Залиште бісквіт у формі на 10 хвилин, потім переверніть його на решітку до повного охолодження.
  4. Для крему необхідно збити міксером м'яке масло та поступово додавати до нього цукор і 2-3 ложки молока. Має утворитися маса, яку можна буде намазати на коржі.
  5. Розріжте бісквіт на 2 коржі, намажте нижній корж кремом. Розставте ягоди й накрийте іншим коржем. Обмажте торт із всіх сторін другою половиною крему та прикрасьте чорницею та полуницею.