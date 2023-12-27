5 ингредиентов и 5 минут: трендовый рецепт бананового десерта родом из ТикТок

27 декабря 2023, 11:51
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Источник:

ТикТок anna_tiur_yummy

Не нужно тратить часы на приготовление вкусных и ароматных блюд. Есть простые рецепты, позволяющие создать настоящие кулинарные шедевры за очень короткие интервалы времени.

Простой и вкуснейший банановый торт станет невероятным десертом. Всего в нескольких шагах вы сможете насладиться нежностью и ароматом свежей выпечки, не тратя много сил и нервов.

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Рецепт бананового торта

  • Время: 15 минут

  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 1 яйцо;
– ложка какао;
– 1/3 чайной ложки разрыхлителя;
– несколько измельченных орехов по вашему выбору.

 

Приготовление:

  1. Сначала очистите банан и нарежьте его кусочками.
  2. Затем разомните его вилкой.
  3. Добавьте яйцо, какао, разрыхлитель и орехи.
  4. Все тщательно перемешайте и перелейте в чашку.
  5. Поставьте блюдо в микроволновку примерно на 4 минуты.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська