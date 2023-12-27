Простой и вкуснейший банановый торт станет невероятным десертом. Всего в нескольких шагах вы сможете насладиться нежностью и ароматом свежей выпечки, не тратя много сил и нервов.
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Рецепт бананового торта
Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сначала очистите банан и нарежьте его кусочками.
- Затем разомните его вилкой.
- Добавьте яйцо, какао, разрыхлитель и орехи.
- Все тщательно перемешайте и перелейте в чашку.
- Поставьте блюдо в микроволновку примерно на 4 минуты.
Приятного аппетита!