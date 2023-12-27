Простий та надзвичайно смачний банановий торт стане неймовірним десертом. Всього за кілька кроків ви зможете насолодитися ніжністю та ароматом свіжої випічки, не витрачаючи багато сил та нервів.
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Рецепт бананового торта
Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку очистіть банан і наріжте його шматочками.
- Потім розімніть його виделкою.
- Додайте яйце, какао, розпушувач і горіхи.
- Все ретельно перемішайте і перелийте в чашку.
- Поставте блюдо в мікрохвильову піч приблизно на 4 хвилини.
Смачного!