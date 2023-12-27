Простий та надзвичайно смачний банановий торт стане неймовірним десертом. Всього за кілька кроків ви зможете насолодитися ніжністю та ароматом свіжої випічки, не витрачаючи багато сил та нервів.

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Рецепт бананового торта

  • Час: 15 хвилин

  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Спочатку очистіть банан і наріжте його шматочками.
  2. Потім розімніть його виделкою.
  3. Додайте яйце, какао, розпушувач і горіхи.
  4. Все ретельно перемішайте і перелийте в чашку.
  5. Поставте блюдо в мікрохвильову піч приблизно на 4 хвилини.

Смачного!