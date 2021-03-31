Полезный десерт из авокадо по рецепту Владимира Ярославского
Хотите удивить родных ресторанным десертом приготовленным собственноручно? Владимир Ярославский подготовил для вас этот рецепт десерта из авокадо, который, между прочим, и внешне похож на него как две капли воды.
Источник:Владимир Ярославский
Оригинальный десерт из авокадо от шеф-повара Владимира Ярославского внешне тоже в форме этого полезного продукта.
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Десерт прекрасно подойдет для постного меню, также в нем нет муки и сахара. Приготовьте вкусный десерт для семьи и удивите их непревзойденным вкусом и оригинальным видом блюда.
Рецепт десерта из авокадо
- Сначала нужно подготовить косточку для десерта. Смешиваем все ингредиенты, кроме шоколада, в блендере и перебиваем в однородную массу, затем добавляем еще немного растопленного шоколада и ставим в холодильник застыть на 3-4 часа.
- Достаем загустевшую смесь и формируем шарики, размером с небольшую косточку авокадо.
Лично я ставлю шарики крема еще в морозилку на 2 – 4 часа и покрываю тонким слоем шоколада – как конфеты Трюфель, просто руками! Получаются очень вкусные конфеты,
– добавил Владимир Ярославский.
Для мусса из авокадо нам нужно:
- Разрезаем авокадо пополам, аккуратно вынимаем косточку, чтобы не повредить кожуру.
- Мякоть вынимаем ложкой, кладем в блендер и смешиваем с кокосовым маслом, лимонным соком и сиропом топинамбура, пробиваем до однородного состояния.
- Половинки шкурок хорошо протираем салфеткой в середине и с помощью кисточки покрываем растопленным шоколадом – тоненьким слоем.
- Ставим в холодильник остыть на 20 минут и еще раз покрываем тонким слоем, ставим еще раз остыть на 10 минут.
- Наполняем половинки муссом из авокадо, ставим в середину косточку.
- Затем только уже аккуратно отделяем кожуру от шоколада и подаем к столу. Приятного аппетита!
Советы от Владимира Ярославского
- Мусс рекомендую не хранить, а сразу использовать – из одного авокадо как раз получается 2 половинки.
- Сироп топинамбура можно заменить на любой другой.
- Сорт авокадо у меня haas – он самый вкусный для меня из доступных.
- Шоколад брал на лактулозе.
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