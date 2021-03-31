Хотите удивить родных ресторанным десертом приготовленным собственноручно? Владимир Ярославский подготовил для вас этот рецепт десерта из авокадо, который, между прочим, и внешне похож на него как две капли воды.

Оригинальный десерт из авокадо от шеф-повара Владимира Ярославского внешне тоже в форме этого полезного продукта.

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Десерт прекрасно подойдет для постного меню, также в нем нет муки и сахара. Приготовьте вкусный десерт для семьи и удивите их непревзойденным вкусом и оригинальным видом блюда.

Рецепт десерта из авокадо

Ингредиенты:

– 100 г кешью замоченных;

– 40 г финики без косточки;

– 35 г кокосового масла;

– 40 г воды;

– 15 г шоколада.

Сначала нужно подготовить косточку для десерта. Смешиваем все ингредиенты, кроме шоколада, в блендере и перебиваем в однородную массу, затем добавляем еще немного растопленного шоколада и ставим в холодильник застыть на 3-4 часа. Достаем загустевшую смесь и формируем шарики, размером с небольшую косточку авокадо.

Лично я ставлю шарики крема еще в морозилку на 2 – 4 часа и покрываю тонким слоем шоколада – как конфеты Трюфель, просто руками! Получаются очень вкусные конфеты,

– добавил Владимир Ярославский.

Для мусса из авокадо нам нужно:

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 12 г лимонного сока;

– 20 г сиропа топинамбура;

– 35 г кокосового масла.

Разрезаем авокадо пополам, аккуратно вынимаем косточку, чтобы не повредить кожуру. Мякоть вынимаем ложкой, кладем в блендер и смешиваем с кокосовым маслом, лимонным соком и сиропом топинамбура, пробиваем до однородного состояния. Половинки шкурок хорошо протираем салфеткой в середине и с помощью кисточки покрываем растопленным шоколадом – тоненьким слоем. Ставим в холодильник остыть на 20 минут и еще раз покрываем тонким слоем, ставим еще раз остыть на 10 минут. Наполняем половинки муссом из авокадо, ставим в середину косточку. Затем только уже аккуратно отделяем кожуру от шоколада и подаем к столу. Приятного аппетита!

Советы от Владимира Ярославского