Нереально вкусный и полезный десерт в состав которого входят только питательные ингредиенты. Ягодные пирожные смело можно употреблять на диете или при правильном питании.

Ягодные пирожные готовятся без использования духовки, а хранить их можно долгое время в морозилке.

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Если вы внимательно следите за своей фигурой – ягодные пирожные именно то, что вам нужно. Они готовятся без добавления муки, животных жиров. В состав входят простые ингредиенты, которые точно найдутся в вашем холодильнике.

Рецепт ягодных пирожных

КБЖУ на 100 граммов: 346/8/28/16

Ингредиенты:

– 200 г кешью;

– 200 г черной смородины или других ягод;

– 50 г кокосового масла;

– 2-3 г заменителя сахара,

– 30 г сока лайма.