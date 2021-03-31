Ягодное пирожное без выпечки: рецепт полезного перекуса от тренера
Нереально вкусный и полезный десерт в состав которого входят только питательные ингредиенты. Ягодные пирожные смело можно употреблять на диете или при правильном питании.
Источник:инстаграм Натали Савюк
Ягодные пирожные готовятся без использования духовки, а хранить их можно долгое время в морозилке.
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Если вы внимательно следите за своей фигурой – ягодные пирожные именно то, что вам нужно. Они готовятся без добавления муки, животных жиров. В состав входят простые ингредиенты, которые точно найдутся в вашем холодильнике.
Рецепт ягодных пирожных
КБЖУ на 100 граммов: 346/8/28/16
- Заранее замочите орехи в воде на ночь. Слейте воду и промойте орехи.
- В чаше блендера взбейте орехи в однородную массу, добавьте к ним ягоды, заменитель сахара и теплое кокосовое масло.
- Однородную ягодную смесь переложите в силиконовые формы и отправьте в морозилку до застывания на 4 – 5 часов.
- Готовый десерт храните в холодильнике. Приятного аппетита!
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