Хочете здивувати рідних ресторанним десертом приготованим власноруч? Володимир Ярославський підготував саме для вас цей рецепт десерту з авокадо, який, між іншим, і ззовні схожий на нього як дві каплі води.

Оригінальний десерт з авокадо від шеф-кухаря Володимира Ярославського ззовні теж у формі цього корисного продукту.

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Десерт чудово підійде для пісного меню, також у ньому не має борошна та цукру. Приготуйте смачний десерт для родини та здивуйте їх неперевершеним смаком і оригінальним виглядом страви.

Рецепт десерту з авокадо

Інгредієнти:

– 100 г кеш'ю замочених;

– 40 г фініки без кісточки;

– 35 г кокосового масла;

– 40 г води;

– 15 г шоколаду.

Спочатку потрібно підготувати кісточку для десерту. Змішуємо всі інгредієнти, окрім шоколаду в блендері та перебиваємо в однорідну масу, потім додаємо ще трохи розтопленого шоколаду і ставимо в холодильник застигнути на 3-4 години. Дістаємо загуслу суміш і формуємо кульки, розміром з невелику кісточку авокадо.

Особисто я далі ставлю кульки крему ще в морозилку на 2 – 4 години та покриваю тонким шаром шоколаду – як цукерки Трюфель, просто руками! Виходять дуже смачні цукерки, – додав Володимир Ярославський.

Для мусу з авокадо нам потрібно:

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 12 г лимонного соку;

– 20 г сиропу топінамбура;

– 35 г кокосового масла.

Розрізаємо авокадо навпіл, акуратно виймаємо кісточку, щоб не пошкодити шкірку. М'якуш виймаємо ложкою, кладемо в блендер і змішуємо з кокосовим маслом, лимонним соком і сиропом топінамбура, пробиваємо до однорідного стану. Половинки шкурок добре протираємо серветкою в середині, і покриваємо пензликом розтопленим шоколадом – тоненьким шаром. Ставимо в холодильник охолонути на 20 хвилин і ще раз покриваємо тонким шаром, ставимо ще раз охолонути на 10 хвилин. Наповнюємо половинки мусом з авокадо, ставимо в середину кісточку. Потім тільки вже акуратно відокремлюємо шкірку від шоколаду і подаємо до столу. Смачного!

Поради від Володимира Ярославського