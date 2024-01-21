Яблука з корицею, обсмажені до золотистого кольору, в млинцевому тісті, – швидко та просто. Це чудова ідея для простого і смачного сніданку або полуденка.

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Рецепт яблук у тісті

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. У миску висипте борошно, додайте молоко, яйце, сіль, пів пачки ванільного цукру і розпушувач.
  2. Перемішайте віночком або збийте до однорідності.
  3. Яблука помийте та очистіть від шкірки.
  4. Виріжте насіння з центру.
  5. Наріжте яблука скибочками товщиною приблизно 7 міліметрів. Посипте дрібкою кориці та рештою ванільного цукру.
  6. Розігрійте сковороду, додайте 2 столові ложки олії і, коли вона нагріється, додайте яблука, попередньо занурені в тісто.
  7. Смажте до золотистого кольору з обох сторін, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
  8. Викладіть на тарілку і подавайте, наприклад, з цукровою пудрою, натуральним йогуртом, медом і корицею.