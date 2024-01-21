Не шарлотка и не пирог: какой десерт приготовить из яблок

21 января 2024, 08:05
Читати новину українською

Источник:

Kwestia smaku

Яблоки в блинном тесте – это отличный десерт, который точно стоит иметь на вооружении. Всего за несколько минут и без особых ингредиентов на вашем столе будет аппетитное блюдо, которое станет "изюминкой" чайных посиделок или кофе.

Яблоки с корицей, обжаренные до золотистого цвета, в блинном тесте – быстро и просто. Это отличная идея для простого и вкусного завтрака или полдника.

Интересно Немедленно вынимайте помидоры из холодильника: где правильно хранить этот овощ

Рецепт яблок в тесте

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– пол стакана муки;
– пол стакана молока;
– 1 яйцо;
– маленькая щепотка соли;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– 2 яблока;
– корица по вкусу;
– масло для жарки;
– для подачи по своему вкусу: натуральный йогурт, мед, сахарная пудра.

Приготовление:

  1. В миску высыпьте муку, добавьте молоко, яйцо, соль, полпачки ванильного сахара и разрыхлитель.
  2. Перемешайте венчиком или взбейте до однородности.
  3. Яблоки промойте и очистите от кожуры.
  4. Вырежьте семена из центра.
  5. Нарежьте яблоки ломтиками толщиной примерно 7 миллиметров. Посыпьте щепоткой корицы и остальным ванильным сахаром.
  6. Разогрейте сковороду, добавьте 2 столовых ложки масла и, когда она нагреется, добавьте яблоки, предварительно погруженные в тесто.
  7. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон примерно по 3 минуты с каждой стороны.
  8. Выложите на тарелку и подавайте, например, с сахарной пудрой, натуральным йогуртом, медом и корицей.

Лучше выбрать другое место: список продуктов, которые нельзя держать в холодильнике.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська