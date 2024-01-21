Не шарлотка и не пирог: какой десерт приготовить из яблок

Яблоки в блинном тесте – это отличный десерт, который точно стоит иметь на вооружении. Всего за несколько минут и без особых ингредиентов на вашем столе будет аппетитное блюдо, которое станет "изюминкой" чайных посиделок или кофе.

Яблоки с корицей, обжаренные до золотистого цвета, в блинном тесте – быстро и просто. Это отличная идея для простого и вкусного завтрака или полдника.

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Рецепт яблок в тесте

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

– пол стакана муки;– пол стакана молока;– 1 яйцо;– маленькая щепотка соли;– 1 упаковка ванильного сахара;– пол чайной ложки разрыхлителя;– 2 яблока;– корица по вкусу;– масло для жарки;– для подачи по своему вкусу: натуральный йогурт, мед, сахарная пудра.

Приготовление:

В миску высыпьте муку, добавьте молоко, яйцо, соль, полпачки ванильного сахара и разрыхлитель. Перемешайте венчиком или взбейте до однородности. Яблоки промойте и очистите от кожуры. Вырежьте семена из центра. Нарежьте яблоки ломтиками толщиной примерно 7 миллиметров. Посыпьте щепоткой корицы и остальным ванильным сахаром. Разогрейте сковороду, добавьте 2 столовых ложки масла и, когда она нагреется, добавьте яблоки, предварительно погруженные в тесто. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон примерно по 3 минуты с каждой стороны. Выложите на тарелку и подавайте, например, с сахарной пудрой, натуральным йогуртом, медом и корицей.

Лучше выбрать другое место: списоккоторые нельзя держать в холодильнике.