Для этого десерта надо минимум ингредиентов и времени. Однако вкус вас поразит.
Стоит попробовать Вы должны это попробовать: готовим чрезвычайные клубничные вареники с моцареллой
Клубничный десерт
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить клубничный десерт: видео
Приготовление:
- Клубнику нарежьте слайсами и выложите на пергамент.
- Накройте листом пергамента, прижмите и уберите его.
- Сверху полейте ореховой пастой и засыпьте гранолой.
- Растопите шоколад, полейте им клубнику и посыпьте семенами кунжута.
- Охладите в морозильной камере.