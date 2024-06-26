Для этого десерта надо минимум ингредиентов и времени. Однако вкус вас поразит.

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Клубничный десерт

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов клубники;

– 150 граммов черного шоколада;

– 50 граммов гранолы;

– 2 столовые ложки ореховой пасты;

– семена кунжута по вкусу.

Смотрите, как приготовить клубничный десерт: видео

Приготовление:

Клубнику нарежьте слайсами и выложите на пергамент. Накройте листом пергамента, прижмите и уберите его. Сверху полейте ореховой пастой и засыпьте гранолой. Растопите шоколад, полейте им клубнику и посыпьте семенами кунжута. Охладите в морозильной камере.

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